به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید روحبخش بعدازظهر شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری باشکوه مراسم و برنامههای دهه پایانی ماه صفر و تدارک میزبانی از خیل عظیم زائران و عزاداران، اظهار کرد: در حوزه حملونقل زائران و همچنین خدمات شهری، دستگاههای دولتی و شهرداری مشهد دارای ظرفیتهایی هستند که باید با هماهنگی کامل برای خدمترسانی به زائران فعال شوند.
مدیرکل فضای مجازی استانداری خراسان رضوی و رئیس کمیته هوشمندسازی دهه پایانی صفر هوشمندسازی را نیازمند فراهم شدن زیرساختهای اجرایی دانست و گفت: باید زیرساختی فراهم شود تا همه زائران بتوانند از طریق یک مرکز تماس، مسائل و درخواستهای خود را مطرح کنند؛ سپس تماسها بر اساس موضوع و نوع نیاز، به بخش و دستگاه مسئول مسیردهی شود. اگر زائری در حوزه خدمات شهری درخواست یا مشکلی داشته باشد، پس از تماس با مرکز پاسخگویی، موضوع وی به شهرداری ارجاع میشود تا دستگاه مسئول در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به پیگیری و پاسخگویی اقدام کند.
وی بیان کرد: این روند باید بهگونهای طراحی شود که علاوه بر پاسخگویی سریع، اطلاعات تماسها و درخواستها ثبت و امکان رصد وضعیت پیگیری آنها نیز فراهم شود.
روحبخش همچنین بر مدیریت حضور زائران در قالب کاروانها تأکید کرد و افزود: ثبتنام و ساماندهی کاروانها میتواند به برنامهریزی دقیقتر برای اسکان، حملونقل و ارائه سایر خدمات کمک کند. در حال حاضر شمار ثبتنامها به حدود ۸۶ هزار نفر رسیده است و لازم است همه دستگاهها متناسب با این حجم از حضور زائران، آمادگیهای لازم را برای میزبانی شایسته فراهم کنند.
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