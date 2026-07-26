به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مالمیر ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران آمار تفکیکی تلفات و مصدومان سوانح رانندگی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ را در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴ اعلام کرد و گفت: بیشترین افزایش فوتی‌ها مربوط به محورهای برون‌شهری بوده است.

وی اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد ۲۰ نفر در معابر درون‌شهری استان بر اثر سوانح رانندگی جان باختند که این رقم در مقایسه با ۱۹ نفر فوتی در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ افزایش ۵.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان افزود: بحرانی‌ترین بخش این آمار مربوط به محورهای برون‌شهری است؛ به‌گونه‌ای که در سه ماهه نخست امسال ۸۱ نفر در این محورها جان خود را از دست دادند در حالی که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته ۵۶ نفر بوده و آمار فوتی‌های برون‌شهری در استان همدان ۴۴.۶ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: تنها بخش کاهشی در حوزه مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات، مربوط به مسیرهای خاکی و روستایی است، به طوری که تعداد فوتی‌ها در این محورها از ۶ نفر در بهار سال ۱۴۰۴ به ۵ نفر در مدت مشابه سال ۱۴۰۵ رسیده که بیانگر کاهش ۱۶.۶ درصدی است.

وی در ادامه با اشاره به آمار مصدومان سوانح رانندگی گفت: در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد یک‌هزار و ۲۶۸ مرد و ۵۳۳ زن به عنوان مصدوم سوانح رانندگی به پزشکی قانونی استان مراجعه کردند، در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ تعداد مصدومان مرد یک‌هزار و ۶۳۰ نفر و تعداد مصدومان زن ۶۹۰ نفر بوده است.

مالمیر تصریح کرد: براساس این آمار شمار مصدومان مرد در این بازه زمانی ۲۲.۲ درصد و تعداد مصدومان زن ۲۲.۷ درصد کاهش یافته که در مجموع نشان‌دهنده کاهش قابل توجه آسیب‌دیدگان غیرفوتی سوانح رانندگی در استان است.

وی با اشاره به آغاز فصل تابستان و افزایش سفرها، نسبت به رعایت نکات ایمنی در جاده‌ها هشدار داد و گفت: با توجه به افزایش حجم تردد در محورهای مواصلاتی استان رانندگان باید با هوشیاری کامل و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در مسیرها تردد کنند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان تاکید کرد: رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی، استفاده از کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان و اجتناب از سبقت‌های خطرناک، از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از حوادث مرگبار جاده‌ای است.