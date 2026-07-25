امداد به ۵۳ مصدوم تصادفات استان سمنان؛ شاهرود- میامی در صدر حوادث است

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به ۱۳ حادثه رانندگی طی یک هفته گذشته در جاده های استان سمنان خبر داد و بیان کرد: این حوادث مصدومیت ۵۳ نفر را رقم زده است.

وی برخورد خودروها با پنج مورد و ۲۵ مصدوم بیشترین تعداد مجروحان را داشت، ادامه داد: چهار حادثه واژگونی با ۱۷ مصدوم، سه مورد سقوط خودرو با شش مصدوم و یک مورد انحراف سواری با هفت مصدوم مجموع حوادث رانندگی یک هفته اخیر بودند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان به وقوع یک مورد تصادف زنجیره ای با هشت مصدوم به عنوان مهمترین رویداد حوادث رانندگی اشاره کرد و توضیح داد: تصادف زنجیره‌ای چهار خودرو (پراید، ساینا، اکتیون و کامیون) کیلومتر ۹ محور فولاد محله به کیاسر از آن جمله است.

درخشان تصادف تریلی و ساینا کیلومتر ۳۳ محور دامغان به میامی را دارای بیشترین مجروح تصادفات جاده‌ای خواند و تصریح کرد: این حادثه هشت نفر را راهی مراکز درمانی کرده است.

وی از جان باختن یک نفر در تصادفات جاده ای خبر داد و افزود: سقوط از دره نیسان محور شهمیرزاد به چاشم فرعی روستای اوپرت یک کشته و دو مصدوم داشته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان اضافه کرد؛ بیشترین تعداد تصادفات در محور شاهرود - میامی با ۴ فقره و بیشترین تعداد مصدومان محور شاهرود - میامی با ۱۹ نفر بوده است.