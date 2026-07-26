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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۵

۲ فوتی در پی برخورد اتوبوس با وانت پیکان در دهلران

۲ فوتی در پی برخورد اتوبوس با وانت پیکان در دهلران

ایلام- رئیس جمعیت هلال‌ احمر دهلران گفت: برخورد اتوبوس با وانت پیکان در دهلران ۲ فوتی و یک‌مصدوم برجا گذاشت.

یونس چوبین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:ساعت ۷ صبح یکشنبه در پی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان ایلام (EOC)، گزارشی مبنی بر برخورد بین یک دستگاه اتوبوس و یک دستگاه وانت پیکان در محور کمربندی محدوده (سه‌راهی فرخ‌آباد) دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله سه تیم عملیاتی هلال‌احمر شهرستان ویژه دهلران به محل حادثه اعزام شدند و پس از تثبیت و ایمن‌سازی صحنه، اقدامات امدادی و پیش‌بیمارستانی را برای مصدوم حادثه انجام دادند.

چوبین با بیان اینکه این حادثه دو جان‌باخته و یک مصدوم برجا گذاشت، تصریح کرد: مصدوم پس از دریافت خدمات اولیه امدادی، برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

وی در پایان، ضمن ابراز تأسف عمیق از وقوع این حادثه دلخراش، جان‌باختن دو هموطن را به خانواده‌های داغدار تسلیت گفت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی و برای مصدوم این حادثه آرزوی سلامتی و بهبودی کامل کرد.

کد مطلب 6899220

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