به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در سخنانی با اشاره به اهمیت آگاهی حقوقی، اظهار داشت: تحکیم نظم اجتماعی مستلزم شناخت دقیق شهروندان از حقوق قانونی خود و درعینحال، پایبندی به تکالیف و مسئولیتهای مدنی آنها است.
وی بیان کرد: حقوق شهروندی تنها به معنای برخورداری از امتیازات قانونی نیست، بلکه زنجیرهای از حقوق و وظایف است که سلامت روابط در جامعه را تضمین میکند.
رئیسکل دادگستری لرستان، بیان داشت: در نظام حقوقی، حقوق و تکالیف دو روی یک سکه هستند. شهروند زمانی میتواند از حقوق قانونی خود به نحو احسن بهرهمند شود که همزمان نسبت به رعایت تکالیف خود، از جمله احترام به قوانین جاری، حفظ نظم عمومی و رعایت حقوق سایرین، مسئولیتپذیر باشد. فقدان توازن میان این دو، موجب بروز آسیبهای اجتماعی و تضییع حقوق عمومی میشود.
حجتالاسلام شهواری با اشاره به نقش دستگاه قضایی در این میان، افزود: وظیفه دستگاه عدلیه، صیانت از حقوق قانونی شهروندان در برابر هرگونه تعدی و همزمان اجرای عدالت در برخورد با کسانی است که با نادیدهگرفتن تکالیف مدنی خود، موجب اخلال در حقوق دیگران و نظم در جامعه میشوند.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح آگاهی عمومی، افزود: آموزش حقوق پایه به شهروندان، یکی از راهبردهای مهم برای پیشگیری از جرم و کاهش پروندههای قضایی است. وقتی شهروند بداند که در مقابل حقوق خود، تکالیفی نیز بر عهده دارد، رفتار اجتماعی او بر پایه قانون و احترام متقابل شکل میگیرد.
رئیسکل دادگستری لرستان، تصریح کرد: دادگستری لرستان همواره بر اجرای عدالت و تقویت فرهنگ مسئولیتپذیری اجتماعی تأکید دارد تا باتکیهبر رعایت همهجانبه حقوق و تکالیف، محیطی امن و قانونمدار برای رشد و توسعه استان فراهم شود.
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