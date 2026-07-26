حسنی: ۳۶ پروژه عمرانی مهم در اسلامشهر در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله حسنی، ظهر یکشنبه، با تشریح اقدامات و برنامههای عمرانی مدیریت شهری اسلامشهر، از اجرای ۳۶ پروژه مهم در این شهر خبر داد.
وی که مدیر منطقه یک شهرداری اسلامشهر است، اظهار کرد: با تعامل مطلوب میان مدیریت شهری، فرمانداری و سایر دستگاههای اجرایی، بستر مناسبی برای اجرای پروژههای توسعهای در اسلامشهر فراهم شده و فعالیتهای عمرانی با روند مطلوبی در حال انجام است.
حسنی با بیان اینکه اسلامشهر به یک کارگاه عمرانی فعال تبدیل شده است، افزود: با وجود چالشهای اقتصادی، هماکنون ۳۶ پروژه مهم و فاخر در سطح شهر در دست اجرا قرار دارد که نقش مؤثری در توسعه زیرساختهای شهری خواهد داشت.
مدیر منطقه یک شهرداری اسلامشهر، پروژه تونل مطهری در کمربندی شمالی شهر را از مهمترین طرحهای عمرانی دانست و تصریح کرد: این پروژه یکی از شاخصترین طرحهای دسترسی شهری است و در کنار آن، تقاطع غیرهمسطح پروانهای در کمربندی جنوبی نیز با سرعت مطلوب در حال اجرا است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه خدمات شهری، خاطرنشان کرد: توسعه سرانههای ورزشی و فضای سبز در دوره ششم مدیریت شهری شتاب گرفته و طی یک سال گذشته دو بوستان در منطقه یک احداث شده و عملیات ساخت یک بوستان ۱.۵ هکتاری نیز در حال انجام است.
حسنی با تأکید بر تفاوت چهره امروز اسلامشهر نسبت به گذشته، گفت: نظم شهری، نظافت، توسعه فضاهای عمومی و اجرای پروژههای عمرانی موجب شده اسلامشهر به شهری متفاوت و توسعهیافته تبدیل شود.
وی در پایان از رویکرد مدیریت شهری در اجرای پروژهها با کیفیت مناسب، هزینه بهینه و در کوتاهترین زمان ممکن به عنوان یکی از عوامل اصلی پیشرفت عمرانی اسلامشهر یاد کرد.
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