  1. استانها
  2. تهران
۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

آتش‌سوزی منزل مسکونی در حبیب‌آباد پیشوا بدون تلفات مهار شد

آتش‌سوزی منزل مسکونی در حبیب‌آباد پیشوا بدون تلفات مهار شد

پیشوا- مسئول سازمان آتش‌نشانی شهرداری پیشوا از مهار آتش‌سوزی یک منزل مسکونی در روستای حبیب‌آباد خبر داد و گفت: این حادثه با اقدام به‌موقع آتش‌نشانان بدون خسارت جانی پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید اصغری از مهار آتش‌سوزی یک منزل مسکونی در روستای حبیب‌آباد پیشوا خبر داد.

وی که مسئول سازمان آتش‌نشانی شهرداری پیشوا است، اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام وقوع آتش‌سوزی، یک تیم عملیاتی به فرماندهی علی‌اصغر آزاد بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

اصغری افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، عملیات ایمن‌سازی و اطفای حریق را آغاز کردند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن موفق به مهار آتش و جلوگیری از سرایت شعله‌ها به سایر بخش‌های ساختمان شدند.

مسئول سازمان آتش‌نشانی شهرداری پیشوا با اشاره به گزارش اولیه درباره محبوس شدن یکی از ساکنان منزل، تصریح کرد: در ابتدای عملیات، گزارش‌هایی مبنی بر گرفتار شدن پدر خانواده در میان شعله‌های آتش دریافت شد که جست‌وجوی وی در اولویت نیروهای عملیاتی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: پس از بررسی کامل محل، مشخص شد فرد مورد نظر هنگام وقوع حادثه در منزل حضور نداشته و این آتش‌سوزی هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است.

کد مطلب 6899512

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها