به گزارش خبرنگار مهر، مجید اصغری از مهار آتشسوزی یک منزل مسکونی در روستای حبیبآباد پیشوا خبر داد.
وی که مسئول سازمان آتشنشانی شهرداری پیشوا است، اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام وقوع آتشسوزی، یک تیم عملیاتی به فرماندهی علیاصغر آزاد بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.
اصغری افزود: آتشنشانان پس از حضور در محل، عملیات ایمنسازی و اطفای حریق را آغاز کردند و در کوتاهترین زمان ممکن موفق به مهار آتش و جلوگیری از سرایت شعلهها به سایر بخشهای ساختمان شدند.
مسئول سازمان آتشنشانی شهرداری پیشوا با اشاره به گزارش اولیه درباره محبوس شدن یکی از ساکنان منزل، تصریح کرد: در ابتدای عملیات، گزارشهایی مبنی بر گرفتار شدن پدر خانواده در میان شعلههای آتش دریافت شد که جستوجوی وی در اولویت نیروهای عملیاتی قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: پس از بررسی کامل محل، مشخص شد فرد مورد نظر هنگام وقوع حادثه در منزل حضور نداشته و این آتشسوزی هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته است.
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