مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعلام آمادگی دولت برای کمک به شهرداریها در راستای رایگان شدن حمل و نقل عمومی، گفت: واقعیت این است که ما باید به موضوع حملونقل شهری، یک نگاه چندبعدی داشته باشیم. بر کسی پوشیده نیست که توسعه حملونقل عمومی و تشویق مردم به استفاده بیشتر از وسایل نقلیه عمومی آثار مثبتی در جامعه به همراه دارد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه تشویق مردم به استفاده از حملونقل عمومی در کاهش آلودگی هوا و ترافیک تاثیرگذار است، اظهار کرد: اما باید به این موضوع توجه داشت که این طرح پرهزینه بوده و در بلندمدت شهرداری به تنهایی توان تامین هزینه مالی آن را ندارد. نباید صرفا نگاه تک بعدی به یک موضوع داشته باشیم.
رئیس فراکسیون شوراها و مدیریت شهری مجلس با تاکید بر اینکه حملونقل عمومی ارزانقیمت یکی از مهمترین ابزارهایی است که میتواند مردم را به استفاده کمتر از خودروهای شخصی و روی آوردن به حملونقل عمومی باکیفیت ترغیب کند، تصریح کرد: در همه کشورهای دنیا، توسعه حملونقل عمومی از وظایف حاکمیت و دولتها محسوب میشود و این خدمات باید در دسترس، باکیفیت، سریع و ارزان باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه گفت: اگر هدف ما کاهش مصرف سوخت، کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا و همچنین کاهش هزینههای سلامت ناشی از آلودگی است، باید در کنار واردات خودروهای باکیفیت و کممصرف خارجی، توسعه حملونقل عمومی را نیز بهطور جدی دنبال کنیم.
یوسفی با بیان اینکه یکی از وظایف دولتها توسعه حمل و نقل عمومی است، گفت: در قانون هوای پاک، قانون حمایت از صنعت خودرو و همچنین در کمیسیونهای تخصصی و فراکسیون مدیریت شهری تلاش شد منابع لازم برای توسعه حملونقل عمومی تأمین شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت باید از شهرداریها به عنوان صف مقدم توسعه حمل و نقل عمومی حمایت کند، گفت: بر همین اساس، در بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع از طریق اوراق مالی برای توسعه حملونقل عمومی پیشبینی شد که بخشی از آن با تعهد ۵۰ درصدی دولت و بخشی دیگر از طریق اوراق در اختیار شهرداریها قرار میگیرد.
وی با تاکید بر اینکه شهرداری به تنهایی توان تامین مالی اجرای این طرح در بلندمدت را ندارد، گفت: رایگان شدن کامل حملونقل عمومی شاید در مقاطع کوتاهمدت قابل اجرا و اقدامی مثبت باشد، اما در بلندمدت بهتر است هزینهها به حداقل ممکن کاهش یابد، نه اینکه به طور کامل حذف شود.
یوسفی گفت: اگر تنها حدود ۱۰ درصد هزینه واقعی خدمات از مردم دریافت شود و مابقی را دولت پرداخت کند، این منابع میتواند صرف توسعه خطوط مترو، خرید اتوبوس و نوسازی ناوگان شود. مسلم این است که در این زمینه نیازمند منابع مالی پایدار هستیم.
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