آبفا: مصرف آب در جنوب تهران ۱۴ درصد کاهش یافت

علیرضا کارگر، در گفتگو با خبرنگار مهر، از کاهش ۱۴ درصدی مصرف آب در جنوب تهران و شهرستان ری طی سه‌ماهه نخست سال جاری خبر داد.

وی که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ تهران است، اظهار کرد: با مشارکت شهروندان و اجرای اقدامات فنی، مصرف آب در این منطقه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد کاهش یافته که ۱۰.۵ درصد آن ناشی از مدیریت مصرف خانگی و ۳.۵ درصد حاصل اقدامات پیشگیرانه در مدیریت تلفات و نگهداری شبکه بوده است.

کارگر با اشاره به افزایش دمای هوا در روزهای آینده افزود: با وجود رشد مصرف در فصل گرما، تمام ظرفیت‌های لازم برای تأمین آب فراهم شده و هیچ برنامه‌ای برای محدودیت، افت فشار یا نوبت‌بندی آب در جنوب تهران و شهرستان ری وجود ندارد.

مدیرعامل آبفای منطقه ۶ تهران با بیان اینکه ۵۲ درصد مشترکان این منطقه در گروه خوش‌مصرف‌ها قرار دارند، تصریح کرد: تعداد مشترکان بدمصرف نیز از ۹ درصد در سال گذشته به ۶ درصد در سال جاری کاهش یافته است.

وی همچنین از نصب تجهیزات کاهنده مصرف، اصلاح شبکه‌های فرسوده و توسعه سامانه‌های هوشمند مدیریت شبکه به عنوان بخشی از اقدامات انجام‌شده برای مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آب نام برد.

کارگر در پایان از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف، صنعت آب را در عبور از روزهای گرم سال و حفظ منابع آبی برای نسل‌های آینده همراهی کنند.