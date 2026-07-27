نیاز صنعت داروسازی فراتر از معرفی محصولات در نمایشگاه است

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم خلیلی، با اشاره به شرایط و تحولات اخیر صنعت داروسازی کشور، از بازتعریف نقش و جایگاه فارمکس در اکوسیستم دارویی ایران خبر داد و گفت: آنچه امروز صنعت داروسازی ایران به آن نیاز دارد، صرفاً یک نمایشگاه برای معرفی محصولات نیست؛ بلکه بستری برای همافزایی، گفتگو، تصمیمسازی و توسعه همکاریهای راهبردی است. بر همین اساس، فارمکس در مسیر تبدیل شدن به یک پلتفرم جامع و اثرگذار در زنجیره ارزش دارو و سلامت حرکت میکند.
وی افزود: در سالهای گذشته، فارمکس توانسته با حضور صدها شرکت داخلی و بینالمللی، به یکی از مهمترین گردهماییهای تخصصی صنعت داروسازی کشور تبدیل شود. با این حال، شرایط امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت تابآوری، همگرایی و برنامهریزی مشترک را نمایان کرده است. از این رو، در دوره پیشرو، علاوه بر بخش نمایشگاهی، تمرکز ویژهای بر توسعه همکاریهای بینالمللی، برگزاری نشستهای تخصصی، معرفی فرصتهای سرمایهگذاری، تسهیل مذاکرات تجاری و حمایت از مسیر بازسازی و توسعه صنعت داروسازی خواهیم داشت.
خلیلی با تأکید بر رویکرد آیندهنگر این رویداد، اظهار داشت: فارمکس ۲۰۲۶ نقطه تلاقی صنعت، دانشگاه، سرمایه و نوآوری خواهد بود. ما معتقدیم نمایشگاههای آینده، تنها محل حضور شرکتها نیستند، بلکه نقش مهمی در شکلدهی به آینده صنایع ایفا میکنند. فارمکس نیز با همین نگاه، تلاش میکند جایگاه خود را به عنوان یک نهاد تخصصی، مستقل و تأثیرگذار در سطح ملی و منطقهای تثبیت کند.
وی افزود: نمایشگاه فارمکس متعلق به همه فعالان صنعت داروسازی است و دبیرخانه این رویداد خود را متعهد میداند که در شرایط مختلف، با حفظ کیفیت، اثربخشی و رویکرد حرفهای، در کنار صنعت ایستاده و زمینهساز شکلگیری فرصتهای جدید برای آینده داروسازی ایران باشد.
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