به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، چندی است برخی شهروندان پیامک هایی با مضمون «اخذ گواهی امضا جهت استفاده در سامانه مودیان» دریافت می کنند که از شماره های ناشناس و متفرقه ارسال می گردد. سازمان امور مالیاتی کشور با انتشار اطلاعیه ای تاکید کرده است این پیامک‌ ها فاقد اعتبار بوده و ممکن است با هدف جعل، کلاهبرداری و سوء‌استفاده از اطلاعات شهروندان ارسال شوند.

ضروری است شهروندان گرامی هنگام دریافت پیامک در خصوص اخذ گواهی امضا از سرشماره‌های متفرقه از هر گونه اقدام مانند ارایه اطلاعات یا باز کردن لینک‌های دریافتی و در اختیار قراردادن گواهی امضاء خود به دیگران جدا خودداری کنند.

سازمان امور مالیاتی کشور از شهروندان خواسته است جهت اخذ هرگونه اطلاعات در خصوص فرآیند مرتبط با اخذ گواهی امضاء به پایگاه اینترنتی مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه به آدرس https://rca.gov.ir مراجعه فرمایند.

گفتنی است، هرگونه پیامک از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صرفا با سرشماره MALIAT ارسال می گردد.