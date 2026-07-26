به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بهبود ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، به مناسبت هفته ملی مهارت و روز کارآفرینی و آموزشهای فنیوحرفهای بادتشریح برنامهها و اولویتهای ادارهکل آموزش فنیوحرفهای استان، بر نقش مهارت آموزی در توانمندسازی افراد جویای کار و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار تأکید کرد و اظهار کرد: توسعه آموزشهای مهارتی متناسب با نیاز بازار کار، مهمترین راهبرد این مجموعه برای کاهش بیکاری و ارتقای بهرهوری نیروی انسانی است.
وی از گسترش آموزش در حوزههای نوین از جمله انرژیهای تجدیدپذیر، هوش مصنوعی و رباتیک خبر داد و افزود: آموزش رشتههای نوظهور با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص و پاسخگویی به نیازهای آینده بازار کار در دستور کار ادارهکل قرار گرفته است.
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای استان اردبیل همچنین توسعه آموزشهای تخصصی و بهروز در حوزههای کشاورزی و گردشگری را از دیگر برنامههای مهم این ادارهکل عنوان کرد و اظهار داشت: بهرهگیری از فناوریهای نوین در این بخشها میتواند به افزایش بهرهوری، رونق اقتصادی و اشتغالزایی در استان کمک کند.
بهبود در ادامه به اجرای طرحهای ملی مهارت اشاره کرد و گفت: طرح همنوا و طرح کارافن با هدف ارتقای مهارتآموزی، تقویت ارتباط آموزش با بازار کار و توسعه همکاری با بخشهای مختلف در حال عملیاتی شدن است.
وی همچنین از برنامه هیئتامنایی شدن مرکز تخصصی آموزش فنیوحرفهای اردبیل خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در افزایش بهرهوری، توسعه مشارکت بخش خصوصی و ارتقای کیفیت آموزشهای مهارتی عنوان کرد.
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای استان اردبیل در پایان با تأکید بر ضرورت فرهنگسازی در حوزه مهارتآموزی، از رسانهها خواست با تبیین اهمیت آموزشهای فنیوحرفهای، زمینه گرایش بیشتر جوانان به کسب مهارت و ورود مؤثر به بازار کار را فراهم کنند.
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