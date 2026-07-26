آغاز برداشت گندم از مزارع رودبار دامغان؛ ۴ کمباین در منطقه فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شوکت آبادی ظهر یکشنبه در بازدید مزارع گندم منطقه رودبار دامغان اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه عملیات برداشت گندم با استفاده از تمامی امکانات و نیروهای متخصص آغاز شده است.

وی با اشاره به سطح زیر کشت گندم در بخش رودبار افزود: در سال زراعی جاری ۵۵۰ هکتار از اراضی این منطقه به کشت گندم اختصاص یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان با تاکید بر اتخاذ تمهیدات لازم برای انجام مطلوب این فرآیند، توضیح داد: طبق برآوردها با مدیریت مناسب مزارع شاهد محصول قابل قبولی خواهیم بود.

شوکت آبادی از فعالیت یک مرکز خرید تضمینی گندم در منطقه رودبار خبر داد و یادآور شد: روند خرید تضمینی محصول آغاز شده و تاکنون با استقبال مناسب کشاورزان همراه بوده است.

وی با بیان اینکه چهار دستگاه کمباین مسئولیت برداشت محصول را بر عهده دارند، اضافه کرد: به منظور جلوگیری از ریزش محصول، کاهش ضایعات و افزایش کیفیت برداشت، کارشناسان جهاد کشاورزی به‌صورت مستمر بر عملکرد فنی و کیفی کمباین‌ها نظارت دارند.

وی تأکید کرد: جهاد کشاورزی با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط تلاش می‌کند عملیات برداشت و خرید تضمینی گندم بدون وقفه و با کمترین دغدغه برای کشاورزان زحمتکش منطقه رودبار انجام شود.