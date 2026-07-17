زورآوند: هوای پایدار تا اواخر هفته در کرمانشاه تداوم دارد

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم شرایط جوی پایدار در سطح استان تا اواخر هفته خبر داد و اظهار کرد: بر اساس بررسی و تحلیل آخرین داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی، شرایط نسبتاً پایدار حاکم بر جو استان همچنان ادامه خواهد داشت و تا پایان هفته تغییرات قابل توجهی در وضعیت جوی مناطق مختلف کرمانشاه مشاهده نمی‌شود.

وی با اشاره به وضعیت آسمان استان طی روزهای آینده افزود: در این مدت، آسمان اغلب نقاط استان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات به ویژه در ساعات بعدازظهر، وزش باد نیز پدیده غالب جوی خواهد بود که البته شدت آن در بیشتر مناطق در حد ملایم تا متوسط ارزیابی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه شرایط پایدار جوی موجب تداوم هوای آرام در منطقه خواهد شد، تصریح کرد: بررسی آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد که تا اواخر هفته جاری پدیده جوی قابل توجهی از جمله بارندگی و یا ناپایداری‌های مؤثر برای استان پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط جوی در بیشتر مناطق با آسمانی صاف و آرام همراه خواهد بود.

زورآوند در ادامه به روند تغییرات دمایی در استان اشاره کرد و گفت: دمای هوا تا روز شنبه با شیبی ملایم و روندی آرام کاهش پیدا خواهد کرد و این کاهش دما در اغلب نقاط استان محسوس اما محدود خواهد بود.

وی افزود: پس از این کاهش نسبی، از روز یکشنبه تا سه‌شنبه هفته آینده مجدداً روند تغییرات دمایی در استان معکوس شده و در بیشتر مناطق استان افزایش مختصری در دمای هوا رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به ثبت بیشینه دما در مناطق گرمسیری استان عنوان کرد: در حال حاضر شهرستان قصرشیرین با ثبت دمای ۴۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان کرمانشاه محسوب می‌شود.

زورآوند ادامه داد: همچنین شهرستان سرپل‌ذهاب با ثبت دمای ۴۳ درجه سانتی‌گراد در رتبه دوم گرم‌ترین نقاط استان قرار دارد که نشان‌دهنده تداوم استقرار هوای گرم در نواحی غربی و مرزی استان است.

وی با توصیه به شهروندان به ویژه ساکنان مناطق گرمسیری استان خاطرنشان کرد: با توجه به تداوم گرمای هوا در برخی نقاط، رعایت توصیه‌های بهداشتی و مدیریت حضور در فضای باز به ویژه در ساعات اوج گرما می‌تواند در کاهش اثرات ناشی از افزایش دما مؤثر باشد.