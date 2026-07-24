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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

زورآوند: دمای هوای کرمانشاه از دوشنبه افزایش محسوسی می‌یابد

زورآوند: دمای هوای کرمانشاه از دوشنبه افزایش محسوسی می‌یابد

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: تا اواسط هفته آینده جوی غالباً پایدار بر استان حاکم است، اما از دوشنبه علاوه بر افزایش محسوس دما، احتمال نفوذ غبار به نواحی مرزی تقویت می‌شود.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل نقشه‌های هواشناسی، تا اواسط هفته آینده، هوای استان کرمانشاه صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات نیز وزش باد پدیده غالب جوی خواهد بود.

وی افزود: وزش باد از ساعاتی از روز شنبه آغاز شده و تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت که شدت آن به‌ویژه در نیمه غربی استان بیشتر خواهد بود و در برخی ساعات به نسبت شدید می‌رسد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به پیامدهای این شرایط جوی، تصریح کرد: وزش باد علاوه بر ایجاد گردوخاک محلی و کاهش کیفیت هوا، ممکن است موجب نفوذ غبار نسبتاً رقیق به نواحی مرزی استان شود و بر این اساس، احتمال وقوع این پدیده در روز دوشنبه بیش از سایر روزها خواهد بود.

زورآوند با توصیه به شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، گفت: در صورت افزایش غلظت گردوغبار، افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی، سالمندان و کودکان از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

وی در ادامه با اشاره به روند تغییرات دمایی استان، اظهار کرد: متوسط دمای هوا در اغلب نقاط استان تا روز یکشنبه تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت، اما از روزهای دوشنبه و سه‌شنبه شاهد افزایش نسبتاً محسوس دما در سطح استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بر اساس داده‌های ثبت شده، قصرشیرین با دمای ۴۵ درجه سانتی‌گراد و سرپل‌ذهاب با ۴۴ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقاط استان در شبانه‌روز گذشته بوده‌اند و انتظار می‌رود با روند افزایشی دما، گرمای هوا در این مناطق طی روزهای آینده نیز تداوم داشته باشد.

کد مطلب 6897526

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