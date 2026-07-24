علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل نقشه‌های هواشناسی، تا اواسط هفته آینده، هوای استان کرمانشاه صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات نیز وزش باد پدیده غالب جوی خواهد بود.

وی افزود: وزش باد از ساعاتی از روز شنبه آغاز شده و تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت که شدت آن به‌ویژه در نیمه غربی استان بیشتر خواهد بود و در برخی ساعات به نسبت شدید می‌رسد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به پیامدهای این شرایط جوی، تصریح کرد: وزش باد علاوه بر ایجاد گردوخاک محلی و کاهش کیفیت هوا، ممکن است موجب نفوذ غبار نسبتاً رقیق به نواحی مرزی استان شود و بر این اساس، احتمال وقوع این پدیده در روز دوشنبه بیش از سایر روزها خواهد بود.

زورآوند با توصیه به شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، گفت: در صورت افزایش غلظت گردوغبار، افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی، سالمندان و کودکان از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

وی در ادامه با اشاره به روند تغییرات دمایی استان، اظهار کرد: متوسط دمای هوا در اغلب نقاط استان تا روز یکشنبه تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت، اما از روزهای دوشنبه و سه‌شنبه شاهد افزایش نسبتاً محسوس دما در سطح استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بر اساس داده‌های ثبت شده، قصرشیرین با دمای ۴۵ درجه سانتی‌گراد و سرپل‌ذهاب با ۴۴ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقاط استان در شبانه‌روز گذشته بوده‌اند و انتظار می‌رود با روند افزایشی دما، گرمای هوا در این مناطق طی روزهای آینده نیز تداوم داشته باشد.