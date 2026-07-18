دمای هوای مشهد به ۴۱ درجه می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، آذر رضاییپور اظهار کرد: موج گرما تا روز دوشنبه در استان ماندگار خواهد بود به نحوی که دما در اکثر نقاط استان به ۴۰ درجه و دمای هوا در مناطق گرمسیر به حدود ۴۵ درجه سانتیگراد میرسد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: روز گذشته از مجموع ۳۸ ایستگاه هواشناسی استان، ۱۵ ایستگاه دمای بالاتر از ۴۰ درجه را ثبت کردند. داورزن با ثبت دمای ۴۴ درجه سانتیگراد گرمترین شهر استان بود و دمای مشهد نیز به ۴۰ درجه رسید.
به گفته وی پیشبینی میشود دمای هوای مشهد امروز و فردا به حدود ۴۱ درجه سانتیگراد برسد. همچنین طی این مدت، وزش باد در نواحی بادخیز استان گاهی شدید همراه با گردوخاک و گردو غبار خواهد بود و در برخی مناطق با گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و احتمال انتقال گردوغبار به سایر نواحی از جمله نواحی مرکزی استان همراه میشود.
رضاییپور ادامه داد: از بعدازظهر روز دوشنبه، خراسان رضوی بهتدریج تحت تأثیر جریانات شمالی قرار میگیرد و بهتدریج از روز سهشنبه ضمن افزایش ابرناکی، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده در بیشتر نقاط استان وجود دارد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به کاهش محسوس دما گفت: بیشترین افت دما در روز سهشنبه رخ خواهد داد و دمای هوای مشهد به حدود ۳۴ درجه سانتیگراد میرسد؛ یعنی نسبت به امروز حدود ۶ درجه کاهش خواهد داشت.
وی بیان کرد: کمینه دمای شب گذشته مشهد ۲۳ درجه و بیشینه آن ۴۰ درجه سانتیگراد بوده است. پیشبینی میشود امشب حداقل دمای مشهد به ۲۷ درجه برسد و بیشینه دمای امروز نیز در حدود ۴۰ درجه سانتیگراد ثبت شود.
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