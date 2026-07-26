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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

احداث بزرگ‌ترین مجتمع بنکداران تهران در میدان مرکزی میوه و تره‌بار

احداث بزرگ‌ترین مجتمع بنکداران تهران در میدان مرکزی میوه و تره‌بار

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، از نهایی شدن مقدمات احداث بزرگ‌ترین مجتمع بنکداران کشور در زمینی ۱۳ هکتاری در میدان مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بختیاری‌زاده، با اشاره به برگزاری آخرین جلسه فی مابین معاون خدمات شهری، روسای شرکت‌های ساماندهی مشاغل و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، رئیس اداره کل املاک شهرداری تهران، شهردار منطقه ۱۹، رئیس اتحادیه صنف بنکداران و نماینده اتاق اصناف، گفت: این جلسات با هدف فعال سازی زمینی به مساحت ۱۳ هکتار در میدان مرکزی میوه و تره‌بار برای ساخت و راه‌اندازی بزرگترین مجتمع بنکداران شهر تهران بود تا فعالان این صنف را که در مناطق ۱۱ و ۱۲ و در محدوده انبار نفت و مولوی حضور دارند؛ به میدان مرکزی و این مجتمع منتقل شوند.

وی افزود: در تمامی این جلسات موضوعات مختلفی مانند نحوی انتقال بنکداران، موضوعات حقوقی، معماری و شهرسازی مانند طراحی مجتمع، چگونگی بارگذاری و ساخت این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شده تا به زودی یک قرارد فی مابین مدیریت شهری، سرمایه گذار و اصناف منعقد شود.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: ساخت و بهره‌برداری از بزرگترین مجتمع بنکداری کشور در میدان مرکزی میوه و تره‌بار نتایج خوبی در حل معضلات شهری در محدوده‌های مرکزی شهر تهران دارد که می‌توان به حل مشکل بارترافیکی، خروج انبارهای بنکداری از بافت مسکونی منطقه ۱۱ و ۱۲ شهر تهران اشاره کرد.

وی بیان کرد: همچنین با انتقال صنف بنکداران، بزرگترین هاب بین‌المللی مواد غذایی در میدان مرکزی میوه و تره‌بار شکل می‌گیرد که امیدواریم در حوزه تجارت خارجی و برندینگ صنایع مواد غذایی ایران در فضای بین المللی موثر واقع شود.

بختیاری‌زاده یادآور شد: همچنین یکی دیگر از تصمیمات گرفته شده، فعال سازی انبارهای خشک و سردخانه‌ها در میدان مرکزی است که نوع مشارکت در ساخت این مجموعه‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت.

وی تاکید کرد: قرار است تا در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار بزرگترین زون پروتئینی کشور راه اندازی شود و فعالان این صنف در میدان بهمن و اطراف آن به این زون پروتئینی منتقل شود.

کد مطلب 6899655
محدثه رمضانعلی

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