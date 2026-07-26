به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بختیاریزاده، با اشاره به برگزاری آخرین جلسه فی مابین معاون خدمات شهری، روسای شرکتهای ساماندهی مشاغل و فرصتهای سرمایهگذاری، رئیس اداره کل املاک شهرداری تهران، شهردار منطقه ۱۹، رئیس اتحادیه صنف بنکداران و نماینده اتاق اصناف، گفت: این جلسات با هدف فعال سازی زمینی به مساحت ۱۳ هکتار در میدان مرکزی میوه و ترهبار برای ساخت و راهاندازی بزرگترین مجتمع بنکداران شهر تهران بود تا فعالان این صنف را که در مناطق ۱۱ و ۱۲ و در محدوده انبار نفت و مولوی حضور دارند؛ به میدان مرکزی و این مجتمع منتقل شوند.
وی افزود: در تمامی این جلسات موضوعات مختلفی مانند نحوی انتقال بنکداران، موضوعات حقوقی، معماری و شهرسازی مانند طراحی مجتمع، چگونگی بارگذاری و ساخت این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شده تا به زودی یک قرارد فی مابین مدیریت شهری، سرمایه گذار و اصناف منعقد شود.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران ادامه داد: ساخت و بهرهبرداری از بزرگترین مجتمع بنکداری کشور در میدان مرکزی میوه و ترهبار نتایج خوبی در حل معضلات شهری در محدودههای مرکزی شهر تهران دارد که میتوان به حل مشکل بارترافیکی، خروج انبارهای بنکداری از بافت مسکونی منطقه ۱۱ و ۱۲ شهر تهران اشاره کرد.
وی بیان کرد: همچنین با انتقال صنف بنکداران، بزرگترین هاب بینالمللی مواد غذایی در میدان مرکزی میوه و ترهبار شکل میگیرد که امیدواریم در حوزه تجارت خارجی و برندینگ صنایع مواد غذایی ایران در فضای بین المللی موثر واقع شود.
بختیاریزاده یادآور شد: همچنین یکی دیگر از تصمیمات گرفته شده، فعال سازی انبارهای خشک و سردخانهها در میدان مرکزی است که نوع مشارکت در ساخت این مجموعهها نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وی تاکید کرد: قرار است تا در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار بزرگترین زون پروتئینی کشور راه اندازی شود و فعالان این صنف در میدان بهمن و اطراف آن به این زون پروتئینی منتقل شود.
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