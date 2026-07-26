به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی محمدی ظهر یکشنبه در نشستی مشترک با فرماندار ساری، مهمترین مسائل و برنامههای حوزه مدیریت بحران استان را مورد بررسی قرار داد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاههای مسئول، اظهار کرد: مدیریت بحران یک مسئولیت فرابخشی است و دستیابی به آمادگی مطلوب در برابر مخاطرات، نیازمند همافزایی، برنامهریزی دقیق و مشارکت فعال همه دستگاههای اجرایی و خدماترسان است.
وی افزود: هرچه هماهنگی میان فرمانداریها، دستگاههای اجرایی و نهادهای امدادی بیشتر باشد، سرعت و کیفیت خدماترسانی در زمان وقوع حوادث نیز افزایش خواهد یافت.
محمدی توسعه آموزشهای تخصصی، بهروزرسانی برنامههای عملیاتی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود را از الزامات مدیریت بحران دانست و گفت: افزایش تابآوری استان در برابر مخاطرات، مستلزم آمادگی مستمر، اجرای برنامههای پیشگیرانه و تقویت توان عملیاتی دستگاههای مسئول است.
وی همچنین بر لزوم برنامهریزی برای کاهش آسیبپذیری و ارتقای سطح آمادگی در مواجهه با بحرانها تأکید کرد و افزود: پیشگیری و آمادگی، مهمترین راهکار برای کاهش خسارات ناشی از حوادث و مدیریت مؤثر شرایط بحرانی است.
در این نشست، آخرین وضعیت آمادگی دستگاههای اجرایی، راهکارهای تقویت هماهنگی میانبخشی، توسعه زیرساختهای پیشگیری و کاهش مخاطرات، افزایش آمادگی برای مقابله با حوادث طبیعی و غیرطبیعی و همچنین تسریع در روند خدماترسانی به شهروندان در شرایط بحرانی بررسی شد.
در پایان این نشست، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران و فرماندار ساری بر استمرار جلسات هماهنگی، پیگیری مصوبات و تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی با هدف ارتقای آمادگی و افزایش توان پاسخگویی در شرایط بحرانی تأکید کردند.
نظر شما