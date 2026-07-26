کرمانپور: حواسمان به استان تالاسمی خیز کشور باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، نشست شورای اطلاع رسانی وزارت بهداشت با محوریت اهدای خون در آستانه ۹ مردادماه روز جهانی اهدای خون در وزارت بهداشت برگزار شد.

در این نشست، درباره ضرورت تقویت و توجه به جایگاه مردمی سازمان انتقال خون به عنوان یک سرمایه اجتماعی گرانبها برای این سازمان، تبادل نظر شد.

خسرو صادق نیت، مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل حوزه وزارتی، با اشاره به اهمیت توجه به روز جهانی انتقال خون، گفت: در هفته اخیر جلسه شورای معاونین وزارت خانه برگزار می شود و در هفته دولت نیز احتمالا سفری به استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از استان های دارای تالاسمی بالا خواهیم داشت که باید در هر دو این رویدادها مباحث و موارد مربوط به خون مورد توجه قرار گیرد.

حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، با اشاره به لزوم روایت سازی از استقبال پرشور مردم به ویژه جونان و بانوان از اهدای خون در جریان جنگ های اخیر، گفت: اهدای خون تنها جایی است که مردم به صورت کاملا داوطلبانه در آن شرکت می کنند و هیچ نوع انتفاع مالی در آن نیست.

وی با اشاره به مناسبت ۹ مرداد به عنوان روز جهانی اهدای خون، افزود: تجدید نظر در سیاست ها و برنامه هایی که پایداری اهدای خون را تحت الشعاع قرار می دهد ضروری است. پشتوانه مردمی سازمان انتقال خون نباید دچار خدشه شود.

کرمانپور همچنین خواستار توجه بیشتر در برنامه ریزی ها و اطلاع رسانی ها به یک استان کشور که دارای بیماری تالاسمی بیشتری نسبت به سایر استان ها است، شد.

زینب نصیری، مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی نیز با بیان اینکه برخی شایعات در فضای مجازی به اهدای خون ضربه می زند، گفت: تنویر افکار عمومی در این خصوص به خنثی سازی تبلیغات منفی علیه اهدای خون کمک خواهد کرد.

وی همچنین به بهره گیری از تجارب و نظرات انجمن های علمی مربوط به بیماری های خونی مانند هموفیلی و تالاسمی تاکید کرد.