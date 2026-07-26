هشدار نسبت به ریزش نیروهای انتقال خون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، بابک یکتاپرست، در نشست شورای اطلاع رسانی روز جهانی اهدای خون که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: متاسفانه شاهد ریزش نیروها در بخش انتقال خون طی ۵ سال اخیر بوده ایم، به طوری که این ریزش در سال‌های اخیر به ۳۰ درصد هم رسیده و باید برای مهار آن تدابیری اندیشیده شود.

وی با اشاره به اینکه بیشترین اهداکنندگان خون در سنین ۳۵ تا ۵۰ ساله هستند، ادامه داد: باید با تقویت برنامه های فرهنگی جریان اهدای خون را به سمت جوانان و بانوان سوق دهیم. در این زمینه لازم است در برنامه ها، شعارها و فراخوان ها تجدید نظر صورت گیرد.

یکتاپرست، نقش سلبریتی ها را مورد اشاره قرار داد و ادامه داد: از وقتی کریستیانو رونالدو گفت تتو نمی کنم چون اهداکننده خون هستم، شاهد موج مثبتی در جهان نسبت به اهدای خون هستیم. بنابراین از ظرفیت چهره ها می توان در جهت تقویت اهدای خون بهره جست.

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران، در خصوص بحث محدویت های جغرافیایی در استفاده از خون افراد، گفت: برخی بیماری های بومی موجب می شود نتوان از هر خونی در هر جایی استفاده کرد.

وی در پایان از بهره برداری از سه پایگاه جدید اهدای خون در تهران به مناسبت ۹ مرداد روز جهانی اهدای خون خبر داد و اظهار کرد: یکی از این پایگاه ها در کنار برج میلاد و یک پایگاه نیز در تهرانپارس است و یک مرکز هم به زودی در پرند افتتاح خواهد شد.