  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

هشدار نسبت به ریزش نیروهای انتقال خون

هشدار نسبت به ریزش نیروهای انتقال خون

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران، با اظهار تاسف از ریزش نیروها در بخش انتقال خون، گفت: این ریزش در سال‌های اخیر به ۳۰ درصد هم رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، بابک یکتاپرست، در نشست شورای اطلاع رسانی روز جهانی اهدای خون که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: متاسفانه شاهد ریزش نیروها در بخش انتقال خون طی ۵ سال اخیر بوده ایم، به طوری که این ریزش در سال‌های اخیر به ۳۰ درصد هم رسیده و باید برای مهار آن تدابیری اندیشیده شود.

وی با اشاره به اینکه بیشترین اهداکنندگان خون در سنین ۳۵ تا ۵۰ ساله هستند، ادامه داد: باید با تقویت برنامه های فرهنگی جریان اهدای خون را به سمت جوانان و بانوان سوق دهیم. در این زمینه لازم است در برنامه ها، شعارها و فراخوان ها تجدید نظر صورت گیرد.

یکتاپرست، نقش سلبریتی ها را مورد اشاره قرار داد و ادامه داد: از وقتی کریستیانو رونالدو گفت تتو نمی کنم چون اهداکننده خون هستم، شاهد موج مثبتی در جهان نسبت به اهدای خون هستیم. بنابراین از ظرفیت چهره ها می توان در جهت تقویت اهدای خون بهره جست.

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران، در خصوص بحث محدویت های جغرافیایی در استفاده از خون افراد، گفت: برخی بیماری های بومی موجب می شود نتوان از هر خونی در هر جایی استفاده کرد.

وی در پایان از بهره برداری از سه پایگاه جدید اهدای خون در تهران به مناسبت ۹ مرداد روز جهانی اهدای خون خبر داد و اظهار کرد: یکی از این پایگاه ها در کنار برج میلاد و یک پایگاه نیز در تهرانپارس است و یک مرکز هم به زودی در پرند افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 6899690
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها