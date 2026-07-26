به گزارش خبرنگار مهر، رضا صدیقی ظهر یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: اصلاح ساختار مدیریت سهام عدالت با هدف صیانت از حقوق حدود ۴۹ میلیون دارنده سهام عدالت، شامل سهامداران مستقیم و غیرمستقیم، در دستور کار فراکسیون قرار گرفته و این موضوع با رویکردی تخصصی در حال پیگیری است.
وی افزود: بازآرایی ساختارهای مدیریتی سهام عدالت با هدف افزایش کارآمدی، ارتقای بهرهوری و تقویت نقش سهامداران در مدیریت این مجموعه بزرگ اقتصادی دنبال میشود تا زمینه استیفای هرچه بهتر حقوق صاحبان سهام فراهم شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مهمترین محورهای در دست بررسی فراکسیون، گفت: ساماندهی شرکتهای بورسی و غیربورسی سهام عدالت، اصلاح سازوکارهای مدیریتی و احیای حقوق قانونی سهامداران در ترکیب هیئتمدیره شرکتهای سرمایهپذیر از مهمترین برنامههای پیشبینیشده است.
صدیقی ادامه داد: تعیین تکلیف سهام متوفیان که سالها با بلاتکلیفی مواجه بوده و همچنین رسیدگی به وضعیت جاماندگان سهام عدالت و مشمولان دریافت این سهام، از مطالبات جدی مردم است که در دستور کار فراکسیون قرار دارد و سازوکارهای قانونی آن در حال بررسی است.
عضو هیئترئیسه فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس خاطرنشان کرد: ساماندهی ساختار سهام عدالت، تقویت جایگاه شرکتهای سرمایهگذاری و تعاونیهای سهام عدالت و صیانت از حقوق قانونی میلیونها سهامدار، از اولویتهای این فراکسیون است و مجلس این موضوعات را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
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