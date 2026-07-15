به گزارش خبرنگار مهر، رضا صدیقی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، عصر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به مشکلات ایجادشده برای مالباختگان برخی شرکت‌های وارداتی، اظهار کرد: متأسفانه تعدادی از این شرکت‌ها با دریافت سرمایه‌های مردم، به‌ویژه فعالان حوزه حمل‌ونقل، خسارت‌های سنگینی به آنان وارد کرده‌اند.

وی افزود: بسیاری از این افراد علاوه بر از دست دادن سرمایه و اندوخته سال‌ها تلاش خود، اکنون با مشکلات معیشتی و اقتصادی نیز مواجه هستند. شرکت‌هایی که با سرمایه و اعتماد مردم فعالیت می‌کنند، باید همواره تحت نظارت دقیق، مستمر و مؤثر دستگاه‌های مسئول قرار گیرند تا از بروز چنین خسارت‌هایی و تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مراجعات از استان آذربایجان شرقی در این زمینه محدود بوده است، گفت: با این حال، تعدادی از مالباختگان از استان‌های دیگر نیز برای پیگیری موضوع به بنده مراجعه کرده‌اند و این مسئله از طریق مجاری قانونی در حال پیگیری است.

صدیقی ضمن قدردانی از رئیس‌کل دادگستری آذربایجان شرقی و دادستان مرکز استان به دلیل پیگیری این پرونده، تصریح کرد: انتظار مردم اجرای سریع و قاطع عدالت است؛ از این‌رو ضروری است روند رسیدگی با سرعت بیشتری ادامه یابد تا حقوق تضییع‌شده مالباختگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن استیفا و سرمایه‌های آنان به صاحبان اصلی بازگردانده شود.