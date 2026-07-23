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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

تصویب ساماندهی نیروهای شرکتی گام بزرگ در تحقق یک مطالبه دیرینه است

تصویب ساماندهی نیروهای شرکتی گام بزرگ در تحقق یک مطالبه دیرینه است

تبریز- نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، تصویب ساماندهی نیروهای شرکتی در هیئت دولت را گامی بزرگ در تحقق یکی از مطالبات دیرینه این نیروها دانست و بر اجرای سریع این مصوبه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صدیقی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تصویب نهایی ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی در هیئت دولت، اظهار کرد: این مصوبه یکی از مهم‌ترین مراحل در مسیر تحقق مطالبه دیرینه نیروهای شرکتی کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در ماه‌های گذشته به‌صورت مستمر در دستور کار مجلس، کمیسیون اجتماعی و دولت قرار داشت و در چارچوب مسئولیت‌های نمایندگی و دبیری کمیسیون اجتماعی، پیگیری‌های مستمر و رایزنی‌های لازم برای به سرانجام رسیدن این مطالبه انجام شد.

صدیقی با بیان اینکه این مسیر اکنون وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شده است، گفت: تصویب این مصوبه می‌تواند نویدبخش خبرهای خوش بیشتری برای نیروهای شرکتی در ادامه فرآیند اجرا باشد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، تصویب این مصوبه را آغاز مرحله اجرای یکی از مهم‌ترین مطالبات حوزه استخدامی کشور دانست و تصریح کرد: انتظار می‌رود دولت با تسریع در تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی، زمینه اجرای دقیق، جامع و عادلانه این مصوبه را برای همه مشمولان فراهم کند.

وی تأکید کرد: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی تا زمان اجرای کامل و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، همچنان با جدیت از سوی وی و کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری خواهد شد تا حقوق نیروهای شرکتی به نحو شایسته استیفا شود.

کد مطلب 6896773

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