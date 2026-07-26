حسگر جدید اختلالات پوستی را از خانه رصد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، این حسگر می تواند به ردیابی زودهنگام بیمار یو استراتژی های مراقبتی کمک کند.

حسگر مذکور به طور مستقیم روی پوست بیمار نصب می شود و پس از بررسی ارتجاع پذیری بافت بدن بیمار، اطلاعات حیاتی مربوط به پیشرفت بیماری را انتقال دهد و تا تهیه کننده خدمات درمانی از راه دور به داده های بیمار در خانه در دسترسی داشته باشد و به این ترتیب نیاز به حضور فیزیکی برای معاینه پزشکی حذف می شود.

آن ماری فلورس یکی از مولفان این تحقیق می گوید: نکته مهم درباره حسگر کوچکی آن و پتانسیل استفاده از آن در خانه است. همچنین برای بیمارانی که می دانند در معرض خطر بیماری هستند و نیازمند رصد و ردیابی مداوم هستند، این ابزار یک واحد خانگی فراهم می کند که امکان انتقال داده ها به طور مستقیم به پزشک را فراهم می کند. هدف ما همین است.

روش های کنونی برای تشخیص لنف ادم، یک بیماری مزمن که در نتیجه آسیب به رگ های لنف در نتیجه عفونت، درمان سرطان و در برخی موارد جهش ژنتیک به وجود می آید، شامل اندازه‌گیری حجم عضو درگیر و مایع خارج‌سلولی (از طریق روش طیف‌سنجی امپدانس زیستی یا سنجش ثابت دی‌الکتریک بافت) و همچنین انجام معاینه بالینی دقیق است. لنف‌ادم درمان قطعی ندارد و پایش مداوم برای مهار پیشرفت بیماری و پیشگیری از عفونت ضروری است.

سفتی پوست که در نتیجه لنف ادم به وجود می آید در یک تست شناسایی جداگانه اندازه گیری می شود. هرچند این تکنیک ها تاثیرگذار هستند، اما نیازمند تجهیزات سنگین و آزمایش های بالینی هستند و در کنار این موارد حساسیت کمتری نسبت به پیشرفت بیماری دارند.

دستگاه جدید انعطاف پذیری است و می توان آن را به طور مستقیم به پوست نقاط مختلف بدن بیمار چسباند.

دستگاه مذکور ارتعاشاتی را با استفاده از یک سرعت سنج منتشر می کند و با کمک آنها داده هایی درباره سفتی پوست، ارتجاع پذیری و مقاومت در فشار را جمع آوری می کند. این داده ها را می توان به طور مستقیم از یک دستگاه به تهیه کننده خدمات درمانی برای بیمار فرستاد.