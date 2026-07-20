به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، آموزش حرکت کردن به روبات ها کار سختی است. آموزش اینکه انسان ها چه می خواهند، بسیار سخت تر است. با وجود پیشرفت ها در هوش مصنوعی روبات ها برای ادراک افکار انسان و ترجمه آنها به اعمالی قابل اتکا با چالش روبرو هستند.

شرکت چینی سازنده رابط مغز و رایانه «برین کو» مدعی است با استفاده از نخستین پلتفرم یکپارچه «مغز به روبات» در جهان این مشکلات را تاحدی برطرف کرده است.

پلتفرم مذکور که در «کنفرانس جهانی هوش مصنوعی» در شانگهای رونمایی شد، طوری طراحی شده تا به کاربران اجازه کنترل روبات ها را با سیگنال های مغزی شان بدهد.

«نیکس هه» معاون مدیرعامل «برین کو» در این باره به نشریه ساوث چاینا مورنینگ پست می گوید: صنعت هوش مصنوعی تجسم یافته(embodied AI) به پیشرفتی خارق العاده در فعالیت هایی که روبات ها می توانند به تنهایی انجام دهند، دست یافته است. ما معتقدیم حوزه سرنوشت‌ساز بعدی آن است روبات‌ها بتوانند انسان‌هایی را که با آن‌ها همکاری می‌کنند، بهتر درک کنند.

این شرکت معتقد است این فناوری فراتر از قابلیت کنترل ابزارها به برطرف کردن یکی از بزرگترین چالش های حوزه روباتیک یعنی تولید داده های آموزشی با کیفیت بالا که برای آموزش ماشین های هوشمند مورد است، کمک می کند.

پلتفرم مذکور به یک رابط غیر تهاجمی مغز و رایانه متکی است. کاربران باید یک هدست الکتروآنسفالوگرام استفاده کنند. این هدست کوچک ترین سیگنال های الکتریکی که به طور طبیعی توسط مغز تولید می شود را از طریق حسگرهایی که روی جمجمه قرار می گیرند، ردیابی می کند. در مرحله بعد الگوریتم های هوش مصنوعی این سیگنال ها را تجزیه و تحلیل می کنند تا مشخص شود کاربران قصد انجام چه عملی را داشته اند. به محض اینکه نرم افزار مقصود آنها را تفسیر کند، آن را به یک دستور تبدیل می کند که به روبات متصل به سیستم ارسال می شود تا آن را انجام دهد.

نیکس هه در این باره می گوید: یک دهه تحقیقات درباره رابط مغز و رایانه به ما امکان رمزگشایی کاری که فرد می خواهد انجام دهد و تبدیل آن به یک عمل ماشینی می دهد.

طبق ادعای «برین کو» این پلتفرم با طیف سخت افزارهای طرف ثالث از جمله روبات های انسان نما، بازوها و سگ های روباتیک کار می کند. در یک نمونه بازوی روباتیک توانست اشیایی مانند فنجان یا سیب را فقط با اتکا به سیگنال های مغزی کاربر کنترل کند.