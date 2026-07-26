مازندران بر مدار ۴۰ درجه؛ ۸۵ هزار مشترک پرمصرف کنترل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بهزادی بعدازظهر یکشنبه در ستاد مدیریت بحران استان با اشاره به تشدید موج گرما در استان اظهار کرد: بر اساس آخرین پیش‌بینی‌ها، اوج گرمای هوا امروز و فردا خواهد بود و دمای برخی نقاط استان به ۳۹ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

بهزادی این وضعیت را کم‌سابقه و مخاطره‌آمیز دانست و افزود: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، تمهیدات لازم برای کاهش آثار ناشی از گرمای شدید در سطح استان پیش‌بینی شده و دستگاه‌های اجرایی در آماده‌باش قرار دارند.

تغییر ساعت فعالیت بانک‌ها

در ادامه این نشست، پژولیده رئیس شورای هماهنگی بانک‌های مازندران از تغییر ساعت فعالیت شعب بانکی در روزهای تعطیل خبر داد و گفت: به دلیل همزمانی ساعات اوج مصرف برق با خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده، بانک‌ها از ساعت ۷ تا ۱۰ صبح به مردم خدمات ارائه خواهند کرد.

پژولیده افزود: این تصمیم با هدف کاهش مصرف انرژی و تداوم ارائه خدمات بانکی اتخاذ شده است.

اعمال محدودیت برای مشترکان پرمصرف

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران نیز با اشاره به ناترازی شبکه برق اظهار کرد: طرح کنترل هوشمند مشترکان پرمصرف در بخش‌های خانگی، تجاری و اداری در حال اجرا است.

سید کاظم حسینی کارنامی گفت: تاکنون ۴۸ هزار مشترک خانگی با مصرف بیش از ۲.۵ برابر الگوی تعیین‌شده، ۳۵ هزار مشترک تجاری و یک‌هزار و ۷۰۰ مشترک اداری تحت کنترل هوشمند قرار گرفته‌اند و در صورت عبور از سقف مجاز، برق آن‌ها قطع خواهد شد.

وی از شهروندان خواست با تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه و مدیریت مصرف برق، در حفظ پایداری شبکه همکاری کنند.

اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی برای تثبیت نقاط رانشی

استاندار مازندران نیز از اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تثبیت و ایمن‌سازی نقاط رانشی در شهرستان‌های سوادکوه و بابل خبر داد.

مهدی یونسی اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژه‌ها حداکثر تا دو هفته آینده آغاز می‌شود و هدف از اجرای آن، کاهش خطرات ناشی از رانش زمین و افزایش ایمنی زیرساخت‌های این مناطق است.

در این نشست همچنین آخرین وضعیت پدیده‌های جوی از جمله احتمال بارش‌های ناگهانی بررسی شد و بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی برای مدیریت شرایط احتمالی تأکید شد.