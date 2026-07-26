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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

۴۰ هزار و ۵۱۸ هرمزگانی برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین حسینی

۴۰ هزار و ۵۱۸ هرمزگانی برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین حسینی

بندرعباس- مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: تاکنون ۴۰ هزار و ۵۱۸ هرمزگانی برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین حسینی، در سامانه سماح نام نویسی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر علی اصغر دهقانی اظهارکرد: تاکنون ۴۰ هزار و ۵۱۸ هرمزگانی برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین حسینی، در سامانه سماح نام نویسی کرده‌اند.

وی افزود: از این شمار ۲۱ هزار و ۶۹ تَن زن و بقیه مرد هستند.

وی با اشاره به اینکه اعزام زائران از ۲۵ تیر ماه آغاز شده است گفت: تاکنون ۲۵ هزار و ۴۷۷ تَن از هرمزگان عازم مراسم پیاده روی اربعین شده‌اند و ۶۰۳ تَن نیز بازگشتند.

مدیر حج و زیارت هرمزگان بیان کرد: نام نویسی در سامانه سماح تا ۱۲ مرداد، یک روز مانده به اربعین ادامه دارد.

دهقانی خاطرنشان کرد: زائران پیاده روی اربعین برای دریافت ارز و خدمات بیمه‌ای حتماً باید در سامانه سماح نام نویسی، و کد رهگیری دریافت کنند.

کد مطلب 6899795

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