به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر تبریزی دانشآموخته دانشگاه صنعتی شریف و مدیرعامل شرکت دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات در اختتامیه رویداد استارتاپی «نواتک» که امروز با حضور تیمهای برتر دانشآموزی و دانشجویی برگزار شد، گفت: حاصل نزدیک به شش ماه تلاش مداوم بچههای حاضر در این رویداد، امروز به ثمر نشسته است. شاید وقتی اسم کوئرا را میشنوید، نخستین چیزی که به ذهنتان میرسد، مجموعهای برای آموزش برنامهنویسی یا برگزاری مسابقات برنامهنویسی باشد، اما باید بگویم کوئرا صرفاً یک مجموعه برای آموزش و برگزاری مسابقات برنامهنویسی نیست، بلکه زیرساختی برای تربیت نیروی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد در کشور به شمار میرود.
وی ادامه داد: در ۱۱ سالی که فعالیت داشتیم، تقریباً نوآوریهای مختلفی را در این مسیر تجربه کردیم. از ابتدای کار، بهتدریج بخشهایی مانند مسابقات، کاریابی، آموزش و مدلهای متنوع دیگر به این مجموعه اضافه شد. در تمام این سالها همواره تأکید ما بر این بود که نیروی فنی متخصصی تربیت شود که اگر مسئلهای فنی به او سپرده شد، بتواند بهراحتی آن را حل کند؛ آن هم در حوزههای مختلف فناوری اطلاعات.
تبریزی بیان کرد: با این حال، نوآوری مهمی که از حدود شش ماه پیش شکل گرفت و در نهایت به برگزاری این رویداد منجر شد، آن بود که صرفاً به تربیت یک نیروی فنی و ارائه آن به بازار کار اکتفا نکنیم، بلکه به راهاندازی یک کسبوکار نیز فکر کنیم.
مدیر عامل شرکت دانش بنیان کوئرا ضمن بیان این مطلب که ما همیشه تلاش میکردیم افراد را از لایههای پایینتر آموزشی و از سطح جونیور ارتقا دهیم و توانمندیهای آنان را افزایش دهیم، افزود: اما همواره یک چالش و یک حلقه مفقوده وجود داشت؛ اینکه این افراد در ادامه مسیر ممکن بود رها شوند.
وی افزود: همانطور که اشاره شد، در اوایل دهه ۹۰، بهویژه حوالی سال ۱۳۹۳ که اوج جریان استارتاپی بود، تمرکز زیادی بر «ایده» وجود داشت. بسیاری تصور میکردند صرف داشتن یک ایده جذاب و فکر کردن زیاد به آن، برای موفقیت کافی است و حتی آن را با کسی در میان نمیگذاشتند، چون نگران بودند فرد دیگری آن را اجرا کند و فرصت از دست برود.
تبریزی ادامه داد: اما ما که در همان مقطع چند ایده را آزموده بودیم و به نتیجه نرسیده بودیم، بعدتر با مدلهای مختلف شتابدهنده و توسعه محصول بیشتر کار کردیم و به این جمعبندی رسیدیم که آنچه اهمیت دارد، اجراست؛ یعنی بهکار بستن علم، فناوری و دانش. در غیر این صورت، چیزی که فقط در ذهن من ارزشمند به نظر برسد و تصور کنم اگر دیگران آن را بدانند از بین میرود، لزوماً چیز ارزشمندی نیست.
مدیر عامل شرکت دانش بنیان کوئرا خاطرنشان کرد: آنچه مهم است، اجرای درست، بهکار بستن دانش و تربیت افراد برای ایجاد کسبوکار است. بر همین اساس، ما تلاش کردیم دانش، علم و فناوری موجود را تا حدی به فضای صنعت نزدیک کنیم.
این دانشآموخته دانشگاه صنعتی شریف گفت: من بهعنوان کسی که در دانشگاه شریف تحصیل کردهام و در فضای کامپیوتر شریف بودهام، صادقانه میگویم اگر شتابدهنده شریف و فضای مرکز کارآفرینی شریف نبود و افرادی که این مسیر را نمایندگی و پشتیبانی میکردند حضور نداشتند، شاید من هم امروز در ایران نبودم و مسیر دیگری را انتخاب میکردم.
وی ادامه داد: همین فضا کمک کرد تا بتوانیم علمی را که در دانشگاه کسب کرده بودیم، به کسبوکار تبدیل کنیم و هدف رویدادی مانند این نیز دقیقاً همین است؛ اینکه تعدادی از افراد توانمند در حوزههای مختلف، نه صرفاً فنی، بلکه در بخشهایی مانند پروداکت، مارکتینگ و سایر موضوعاتی که یک کسبوکار به آن نیاز دارد، دور هم جمع شوند و یک مسئله را حل کنند.
تبریزی تأکید کرد: این مسئله نیز باید مسئلهای ارزشمند باشد؛ ارزشمند به این معنا که قابلیت تبدیل شدن به یک کسبوکار را داشته باشد. این برای من که حدود ۱۰ تا ۱۱ سال تجربه این فضا را داشتهام، یک نوآوری بسیار جذاب و ویژه بود.
وی در پایان اظهار کرد: ما تجربههای مختلفی در این سالها داشتهایم از جمله تجربه همکاری با مجموعههایی مانند فدراسیون کشتی و برخی شرکتهای صنعتی که ارتباط آنچنانی با حوزه فناوری نداشتند.
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