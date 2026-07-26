به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج وزیارت ؛ علیرضا رشیدیان بعد از بازدید از پایانه مرزی چذابه که با حضور مسئولان استانی و دست‌اندرکاران حوزه اربعین برگزار شد، ضمن ارزیابی روند خدمات‌رسانی به زائران، از تلاش‌ها و خدمات خادمان حج و زیارت در این پایانه مرزی قدردانی و به آنان خداقوت گفت.

وی در جمع کارگزاران و خادمان حج و زیارت با بیان اینکه زیارت اربعین تداوم نهضت عاشورا و مکتب امام حسین(ع) است، اظهار کرد: آزادی‌طلبی، عدالت‌خواهی و مبارزه با ظلم از پیام‌های نهضت عاشورا است و اربعین حسینی نیز نمادی از اسلام راستین و جلوه‌ای از این ارزش‌ها به شمار می‌رود.

رئیس سازمان حج و زیارت افزود: بستر حرکت اربعین، بستر محبت و ارادت به خاندان اهل‌بیت(ع) است و هر زائری، با هر ملیت و از هر کشوری، با نگاه محبت و ارادت در این مسیر گام می‌گذارد. در این حرکت عظیم، هرکس هر آنچه در توان دارد برای خدمت به زائران در طبق اخلاص می‌گذارد و این خدمت، معامله‌ای با خداوند و اهل‌بیت(ع) است که در آن هیچ‌کس زیان نمی‌کند و هرکس وارد این مسیر شود، برنده است.

رشیدیان با تأکید بر ظرفیت عظیم اربعین برای معرفی اسلام واقعی، گفت: در شرایطی که دشمنان به دنبال سرکوب اسلام و ایجاد اختلاف میان ملت‌ها و امت اسلامی هستند، ظرفیت‌هایی همچون حج و اربعین می‌تواند زمینه‌ساز مودت، محبت و وحدت هرچه بیشتر مسلمانان باشد.

بیش از ۲ میلیون و ۲۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبت‌نام کردند

وی افزود: استان‌های تهران، خراسان رضوی و خوزستان به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم ثبت‌نام زائران قرار دارند. همچنین روند ثبت‌نام از روز گذشته شتاب بیشتری گرفته و پیش‌بینی می‌شود با توجه به ۹ روز باقی‌مانده تا اربعین حسینی، آمار ثبت‌نام‌ها افزایش یافته و رکورد جدیدی در سال‌های اخیر به ثبت برسد.

وی از زائران خواست که زمان حرکت و مدت اقامت خود در عراق را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که از ازدحام در مرزها جلوگیری شود. در حال حاضر، مرز مهران با ۵۷ درصد بیشترین سهم تردد زائران را به خود اختصاص داده است. پس از آن، شلمچه با ۲۴ درصد، خسروی با ۱۲ درصد و چذابه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

رشیدیان اظهار داشت: تا ساعت ۱۳:۳۰ امروز، مجموع خروج زائران از کشور به یک میلیون و ۱۷۴ هزار و ۸۲۶ نفر رسیده است. همچنین تاکنون ۳۳ هزار و ۶۲ نفر وارد کشور شده‌اند. در میان مرزهای خروجی، مهران با ثبت ۵۴۹ هزار نفر خروجی بیشترین تردد را داشته که بنا بر اعلام استاندار ایلام، این رقم با احتساب آمار امروز از ۶۰۰ هزار نفر نیز عبور کرده است. تعداد ورودی‌ها از این مرز نیز به بیش از ۸۸ هزار نفر رسیده است.

وی اضافه کرد: پس از مهران، شلمچه با بیش از ۳۳۲ هزار نفر خروجی و ۱۰۲ هزار نفر ورودی، خسروی با حدود ۱۲۶ هزار نفر خروجی و ۱۴ هزار و ۵۱۹ نفر ورودی و چذابه با ۷۰ هزار و ۶۱۵ نفر خروجی و حدود ۲۴ هزار نفر ورودی بیشترین میزان تردد را ثبت کرده‌اند. مرز تمرچین، مرزهای هوایی و سایر گذرگاه‌ها نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بر اساس این آمار، مسن‌ترین زائر ثبت‌نام‌شده در سامانه سماح ۱۱۰ سال سن دارد و کوچک‌ترین زائر نیز نوزادی ۱۳ روزه است که همراه والدین خود برای زیارت اربعین ثبت‌نام شده است

رشیدیان در پایان از همه خادمان و دست‌اندرکارانی که در این مسیر خدمت می‌کنند، قدردانی کرد و به آنان خداقوت گفت.