بهتاش خانیآباد در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش آمار جانباختگان ناشی از سوختگی در استان طی سهماهه نخست سال جاری خبر داد.
وی اظهار کرد: در سهماهه نخست سال جاری، ۱۶ نفر بر اثر سوختگی در استان کرمانشاه جان خود را از دست دادهاند که از این تعداد، سه نفر زن و ۱۳ نفر مرد بودهاند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با اشاره به آمار مدت مشابه سال گذشته افزود: در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴، تعداد فوتیهای ناشی از سوختگی ۱۳ نفر بود که شامل هفت زن و شش مرد میشد و بررسی آمارها نشان میدهد شمار جانباختگان در سال جاری افزایش یافته است.
خانیآباد درباره عوامل مؤثر در افزایش مرگومیر ناشی از سوختگی، گفت: وسعت و عمق سوختگی، کیفیت و سرعت اقدامات درمانی، شرایط جسمانی فرد مصدوم و همچنین وجود بیماریهای زمینهای از مهمترین عواملی هستند که در سرنوشت بیماران دچار سوختگی نقش تعیینکننده دارند.
وی ادامه داد: هرچه سطح بیشتری از بدن دچار سوختگی شود، به دلیل از بین رفتن لایههای محافظ پوست و از دست رفتن مایعات بدن، احتمال بروز عوارض شدید و مرگ افزایش مییابد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه تصریح کرد: در صورت عدم جبران سریع مایعات از دست رفته و ارائه درمان مناسب، آسیبهای ناشی از سوختگی میتواند اندامهای حیاتی بدن از جمله مغز، قلب، کلیه و کبد را درگیر کرده و خطر مرگ را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
خانیآباد بر ضرورت رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از حوادث سوختگی و مراجعه فوری افراد آسیبدیده به مراکز درمانی تأکید کرد و گفت: کاهش زمان رسیدگی درمانی و آغاز سریع اقدامات تخصصی، نقش مهمی در افزایش شانس نجات مصدومان و کاهش عوارض ناشی از سوختگی دارد.
نظر شما