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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۰

افزایش فوتی‌های ناشی از سوختگی در کرمانشاه؛ ۱۶ نفر جان باختند

افزایش فوتی‌های ناشی از سوختگی در کرمانشاه؛ ۱۶ نفر جان باختند

کرمانشاه- مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه از جان باختن ۱۶ نفر بر اثر سوختگی در سه‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

بهتاش خانی‌آباد در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش آمار جان‌باختگان ناشی از سوختگی در استان طی سه‌ماهه نخست سال جاری خبر داد.

وی اظهار کرد: در سه‌ماهه نخست سال جاری، ۱۶ نفر بر اثر سوختگی در استان کرمانشاه جان خود را از دست داده‌اند که از این تعداد، سه نفر زن و ۱۳ نفر مرد بوده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با اشاره به آمار مدت مشابه سال گذشته افزود: در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، تعداد فوتی‌های ناشی از سوختگی ۱۳ نفر بود که شامل هفت زن و شش مرد می‌شد و بررسی آمارها نشان می‌دهد شمار جان‌باختگان در سال جاری افزایش یافته است.

خانی‌آباد درباره عوامل مؤثر در افزایش مرگ‌ومیر ناشی از سوختگی، گفت: وسعت و عمق سوختگی، کیفیت و سرعت اقدامات درمانی، شرایط جسمانی فرد مصدوم و همچنین وجود بیماری‌های زمینه‌ای از مهم‌ترین عواملی هستند که در سرنوشت بیماران دچار سوختگی نقش تعیین‌کننده دارند.

وی ادامه داد: هرچه سطح بیشتری از بدن دچار سوختگی شود، به دلیل از بین رفتن لایه‌های محافظ پوست و از دست رفتن مایعات بدن، احتمال بروز عوارض شدید و مرگ افزایش می‌یابد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه تصریح کرد: در صورت عدم جبران سریع مایعات از دست رفته و ارائه درمان مناسب، آسیب‌های ناشی از سوختگی می‌تواند اندام‌های حیاتی بدن از جمله مغز، قلب، کلیه و کبد را درگیر کرده و خطر مرگ را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

خانی‌آباد بر ضرورت رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از حوادث سوختگی و مراجعه فوری افراد آسیب‌دیده به مراکز درمانی تأکید کرد و گفت: کاهش زمان رسیدگی درمانی و آغاز سریع اقدامات تخصصی، نقش مهمی در افزایش شانس نجات مصدومان و کاهش عوارض ناشی از سوختگی دارد.

کد مطلب 6899867

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