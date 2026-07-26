تردد زائران از مرز خسروی به بیش از ۱۷۴ هزار نفر رسید

سرهنگ افشین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش تردد زائران اربعین از مرز بین‌المللی خسروی خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای ماه محرم تا پایان روز شنبه چهارم مرداد، مجموع تردد ثبت‌شده از این مرز به ۱۷۴ هزار و ۵۴ نفر رسیده است.

وی افزود: از این تعداد، ۱۲۴ هزار و ۱۵۱ نفر از مرز خسروی از کشور خارج شده و ۴۹ هزار و ۹۰۳ نفر نیز پس از سفر به عتبات عالیات از طریق این مرز وارد کشور شده‌اند.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به آمار تردد روزانه زائران، گفت: تنها در روز گذشته (شنبه چهارم مرداد)، ۳۳ هزار و ۸۷۹ نفر از مرز خسروی تردد داشته‌اند که از این تعداد، ۳۱ هزار و ۵۴۷ نفر برای زیارت عتبات عالیات از کشور خارج شده و ۲ هزار و ۳۳۲ نفر نیز از طریق این مرز وارد کشور شده‌اند.

سرهنگ میرزایی با بیان اینکه روند تردد زائران در مرز خسروی به صورت روان در جریان است، تصریح کرد: با وجود افزایش قابل توجه حجم تردد در روزهای اخیر، هیچ‌گونه مشکلی در زمینه عبور و مرور زائران، ارائه خدمات و همچنین ناوگان حمل‌ونقل وجود ندارد.

وی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و خدمات‌رسان مستقر در مرز خسروی، خاطرنشان کرد: تمامی تمهیدات لازم برای تسهیل تردد و ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی پیش‌بینی شده و روند خدمت‌رسانی با هماهنگی کامل ادامه دارد.