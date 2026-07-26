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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹

یک میلیون و ۱۷۴ هزار نفر از مرزهای کشور برای زیارت اربعین عبور کردند

یک میلیون و ۱۷۴ هزار نفر از مرزهای کشور برای زیارت اربعین عبور کردند

ایلام - رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه ۲ میلیون نفر در سامانه سماح ثبت نام کرده اند، گفت: یک میلیون و ۱۷۴ هزار نفر از مرزهای کشور برای زیارت اربعین عبور کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان ظهر یکشنبه در جلسه ستاد ویژه اربعین استان ایلام گفت: مرز مهران در صدر تردد زائران اربعین قرار دارد.

رئیس سازمان حج و زیارت از افزایش روند ثبت‌نام زائران در سامانه سماح از روز گذشته خبر داد و گفت: تاکنون بیش از دو میلیون نفر در این سامانه نام‌نویسی کرده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر را آقایان و ۸۰۰ هزار نفر را بانوان تشکیل می‌دهند و استان‌های تهران، خراسان رضوی و خوزستان در صدر ثبت‌نام قرار دارند.

به گفته رئیس سازمان حج و زیارت، تاکنون یک میلیون و ۱۷۴ هزار نفر از مرزهای کشور برای زیارت اربعین عبور کرده‌اند که در این میان، مرز مهران با اختصاص ۵۷ درصد ترددها، بیشترین سهم خروج زائران را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 6899871

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