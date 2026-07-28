خونخواهی رهبر شهید در امتداد مکتب حسینی است/ «محرم شهر» روی آنتن

به گزارش خبرنگار مهر، محسن برمهانی معاون سیما در بازدید از روند برگزاری چهارمین رویداد آئینی «محرم شهر» و تشریح جزئیات پوشش رسانه ملی از این رویداد، بیان کرد: امسال چهارمین سال برگزاری «محرم شهر» است و هر سال، شاهد برنامه جدیدی در این رویداد هستیم.

وی اضافه کرد: «محرم شهر» امسال با شرایط خاص کشور پیوند خورد و حال و هوای متفاوتی پیدا کرد. از این رو، رسانه ملی باید نسبت به چنین رویدادی واکنش داشته باشد. معتقد هستم برنامه‌های متنوعی که در استیج این رویداد برگزار می‌شود، برای مخاطبان ارزشمند است و ما به عنوان رسانه ملی باید آنها را پوشش دهیم. به عبارت دیگر، اگر صداوسیما، رسانه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ملت ایران است، باید نسبت به چنین رویدادی واکنش داشته باشد.

معاون سیما با اشاره به جزئیات پخش زنده «محرم شهر» از میدان آزادی گفت: صداوسیما یک مجموعه رسانه‌ای در میدان آزادی مستقر کرده است و شبکه‌های مختلف تلویزیون به پوشش «محرم شهر» می‌پردازند. شبکه افق محور این برنامه‌ها قرار دارد و شبکه‌های دیگر هم به صورت زنده این رویداد را پوشش می‌دهند. باید اعلام کنم که تاکنون شبکه‌های یک، دو، سه، تهران و قرآن به صورت زنده و منظم هر شب «محرم شهر» را پوشش می‌دهند. شبکه کودک نیز با ویژه برنامه «سر سفره خدا» به استقبال کودکان رفت تا حال و هوای اربعین حسینی را برای آنان تداعی کند.

معاون سیما درباره حس و حال «محرم شهر» گفت: این رویداد، نمایشگر ایران بزرگ است. به طور مثال نخل‌هایی که در میدان قرار گرفته است، یادآور آئین عزاداری محرم و سوگواری برای سیدالشهدا در اقصی نقاط ایران است. همچنین امسال حسینیه کودکان و نوجوانان در «محرم شهر» حال و هوای متفاوتی به خود گرفت و آیتم‌هایی مثل آموزش نظامی به آن اضافه شد.

وی در پایان اضافه کرد: علاوه بر اینها، کشتی سفینه النجاه به پرچم «یالثارات الحسین» مزین شد. پرچمی که امسال برای ما معنای دیگری دارد و آن هم خونخواهی رهبر شهیدمان است که در امتداد خونخواهی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) قرار دارد. رواق دارالذکر هم تبدیل به صحنه‌ای برای دلدادگی عاشقان رهبر شهید انقلاب شده است. در مجموع باید بگویم که «محرم شهر» امسال از ظرافت بصری و هنری بهتری برخوردار شده است.

پخش زنده رویداد آئینی «محرم شهر» از حوالی ساعت ۲۱ از شبکه افق سیما آغاز می شود و پس از آن از حوالی ساعت ۲۲، شبکه سه سیما به پوشش زنده این مراسم می‌پردازد. شبکه‌های یک، دو، تهران و قرآن هم نیز به ترتیب بخش‌هایی از این مراسم را پوشش می‌دهند. همچنین اولین قسمت از ویژه برنامه «سر سفره خدا» با محور این رویداد از شبکه کودک پخش شد. رادیو اربعین هم هر شب به صورت زنده از حوالی ساعت ۲۰ الی ۲۲ به پوشش «محرم شهر» میدان آزادی می‌پردازد.

برمهانی همچنین از استودیوی پخش زنده رسانه ملی که برای پوشش رویداد «محرم شهر» در میدان آزادی مستقر شده است، بازدید و با دست اندرکاران این بخش دیدار کرد.