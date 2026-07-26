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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۵

روایتی دردناک از حال و هوای مزار شهید دانش آموز «محمد مهدی جنگچی»

روایتی دردناک از حال و هوای مزار شهید دانش آموز «محمد مهدی جنگچی»

میناب- شهید «محمد مهدی جنگچی» یکی از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب است که در پارک مقابل منزل خود دفن شده است.

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کد مطلب 6899916

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