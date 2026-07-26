https://mehrnews.com/x3cFMD ۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۵ کد مطلب 6899916 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۵ روایتی دردناک از حال و هوای مزار شهید دانش آموز «محمد مهدی جنگچی» میناب- شهید «محمد مهدی جنگچی» یکی از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب است که در پارک مقابل منزل خود دفن شده است. دریافت 19 MB کد مطلب 6899916 کپی شد مطالب مرتبط قاچاق یک واقعیت تلخ میناب است/لزوم رفع بیکاری جوانان میناب پایگاه شماره ۲ آتش نشانی میناب بزودی راه اندازی می شود خیابانها و معابر تاریک شهر میناب روشن می شود برچسبها مدرسه شجره طیبه میناب مدرسه شجره طیبه هرمزگان
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