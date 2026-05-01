به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی ظهر جمعه در دیدار با دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر شهرستان های ساوه و زرندیه به مناسبت روز کارگر، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از دستاوردهای تولیدی، صنعتی و خدماتی ساوه حاصل تلاش نیروهای کارگری متعهد و پرتلاش است و توجه به مطالبات و نیازهای این قشر باید همواره مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی ساوه افزود: وجود واحدهای تولیدی متعدد، شهرک‌های صنعتی فعال و مجموعه بزرگ شهر صنعتی کاوه موجب شده این شهرستان به یکی از قطب‌های مهم تولید در کشور تبدیل شود و بدون حضور کارگران متخصص و پرتلاش دستیابی به این جایگاه امکان‌پذیر نبود.

فرماندار ساوه با تأکید بر حمایت از جامعه کارگری تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهرستان خود را موظف به حمایت از کارگران می‌داند و تلاش می‌شود با همکاری دستگاه‌های مرتبط، محیط کاری ایمن، پایدار و همراه با امید و نشاط برای این قشر فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت تکریم نیروی کار گفت: توجه به رفاه کارگران، ارتقای مهارت‌های تخصصی، ایجاد امنیت شغلی و توسعه خدمات رفاهی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت تولید داشته باشد.

ایمنی کارگران باید در اولویت اقدامات مدیران واحدهای تولیدی قرار گیرد

دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر شهرستان های ساوه و زرندیه نیز با اشاره به ضرورت توجه به وضعیت معیشتی کارگران اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که همواره مورد توجه جامعه کارگری قرار دارد، افزایش دستمزدها در چارچوب قوانین و متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم سالانه است و بی‌تردید بررسی دقیق و کارشناسی این موضوع از سوی نهادهای مسئول می‌تواند به بهبود برنامه‌ریزی در حوزه اشتغال و ارتقای رفاه نیروی کار منجر شود.

داوود میرزایی با تأکید بر لزوم پیگیری مطالبات کارگری در مسیرهای قانونی افزود: مطالبات قانونی کارگران باید با رویکردی کارشناسی در مراجع رسمی مطرح و پیگیری شود تا زمینه برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر در جهت ارتقای کیفیت زندگی نیروی انسانی فراهم شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه گفت: ایمنی یکی از ارکان اساسی پایداری تولید به شمار می‌رود و تقویت دوره‌های آموزشی، انجام بازرسی‌های مستمر و ترویج فرهنگ ایمنی می‌تواند از بروز حوادث کاری جلوگیری کرده و سلامت نیروی کار را تضمین کند.

میرزایی همچنین با تأکید بر نقش آموزش در افزایش بهره‌وری بیان کرد: ارتقای مهارت‌های تخصصی، آشنایی با فناوری‌های نوین و برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر نقش مهمی در افزایش بهره‌وری نیروی کار دارد و می‌تواند به توسعه واحدهای صنعتی و تقویت توانمندی سرمایه انسانی کمک کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی شهرستان‌های ساوه و زرندیه اظهار کرد: وجود شهرک‌های صنعتی متعدد در این منطقه موجب شده بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی استان مرکزی به این دو شهرستان وابسته باشد و در این میان کارگران با حضور مؤثر در خطوط تولید، انبارها، واحدهای خدماتی و کارگاه‌های مختلف نقشی تعیین‌کننده در پویایی و استمرار فعالیت صنایع ایفا می‌کنند.

میرزایی با اشاره به برخی کاستی‌ها در حوزه ایمنی کار تصریح کرد: در برخی واحدهای تولیدی، به‌ویژه در فعالیت‌های ساختمانی، موضوع ایمنی و سلامت کارگران به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و آمار بالای حوادث ناشی از کار نیز مؤید این مسئله است.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود موضوع ایمنی به عنوان نخستین اولویت در فرآیند کار و تولید در صنایع و سایر حوزه‌ها مورد توجه قرار گیرد و کمیته‌های حفاظت فنی به‌صورت واقعی، فعال و با نظارت مؤثر ایفای نقش کنند، چرا که حفظ جان و سلامت کارگران باید در صدر برنامه‌های مدیریتی واحدهای تولیدی قرار گیرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه با قدردانی از تلاش‌های جامعه کارگری تصریح کرد: کارگران ساوه و زرندیه در سال‌های اخیر با وجود شرایط مختلف اقتصادی، با تعهد و پشتکار در مسیر تولید گام برداشته‌اند و تکریم جایگاه کارگر و بهبود شرایط رفاهی و شغلی آنان ضرورتی انکارناپذیر است، خانه کارگر نیز این مسیر را با همراهی جامعه کارگری و همکاری دستگاه‌های مرتبط با جدیت دنبال می کند.