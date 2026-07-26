بدرقه ۶۶۰ زائر گیلانی در ایستگاه راه آهن رشت؛ قطار کربلا حرکت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت رحمتنژاد، مدیرکل راهآهن شمال۲ عصر یکشنبه در آیین بدرقه زائران اربعین حسینی از ایستگاه راهآهن رشت با اشاره به فراهم سازی زیرساخت های این سفر ریلی، اظهار داشت: در راستای ارج نهادن به شور و شعور حسینی مردم ولایتمدار استان گیلان و با هدف ارتقاء کیفیت خدمات حملونقل عمومی در ایام اربعین حسینی، این بستر فراهم شده است.
وی با تأکید بر اینکه این حرکت ریلی بهمنظور فراهم آوردن سفری ایمن، سریع و مستقیم برای مشتاقان زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) انجام میشود، تصریح کرد: فراهم کردن زیرساختهای ریلی و هماهنگی با نهادهای مرتبط، از ماهها قبل آغاز شده بود تا شاهد سفری بدون دغدغه برای زائران گیلانی باشیم.
ارتقای کیفیت خدمات از اتوبوس به قطار
رحمتنژاد با اشاره به تفاوت اساسی خدمترسانی سال جاری نسبت به سال گذشته، گفت: در سال گذشته زائران تنها به صورت اتوبوسی اعزام میشدند، اما امسال در راستای پاسخگویی به مطالبات زائران و ارتقای خدمات راهآهن جمهوری اسلامی ایران، این مسیر به صورت کوپهای و با کیفیت بالاتر راهاندازی شده است. این تحول نشاندهنده عزم جدی مجموعه راهآهن برای ارائه خدمت مطلوبتر به عاشقان اهل بیت (ع) است.
وی در ادامه با تشریح مشخصات فنی قطار اعزامی افزود: این قطار از نوع کوپهای ۶ تختخواب است که ظرفیت جابهجایی ۶۶۰ نفر را دارا میباشد و با استقبال خوب مردم استان مواجه شد. این استقبال گسترده، نشاندهنده اعتماد عمومی به حملونقل ریلی و پیوند عمیق مردم گیلان با فرهنگ عاشورا و حرکت عظیم اربعین است.
مدیرکل راهآهن شمال۲ در پایان تصریح کرد: قطار برگشت این مسیر، روز دوشنبه ۱۲ مرداد ماه ساعت ۱۰:۱۰ صبح از ایستگاه راهآهن کرمانشاه به مقصد رشت حرکت خواهد کرد و تمامی تمهیدات لازم برای بازگشت ایمن زائران اندیشیده شده است.
نظر شما