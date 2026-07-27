رئیس اداره کار اردستان: نرخ بیکاری شهرستان به ۵.۹ درصد کاهش یافت

وحید نقوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نرخ بیکاری شهرستان اردستان از ۱۰.۷ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۵.۹ درصد کاهش یافته که این شهرستان را در زمره مناطق برتر استان اصفهان از نظر کاهش نرخ بیکاری قرار داده است.
وی افزود: اردستان در حوزه اشتغال و مشاغل خانگی نیز با ثبت عملکرد ۱۵۵ درصدی در سامانه ملی رصد اشتغال، موفق به ایجاد یکهزار و ۳۳۹ فرصت شغلی شده و از شهرستانهای برتر استان در این حوزه به شمار میرود.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردستان تصریح کرد: احیای تعاونیهای راکد و غیرفعال، تشکیل ۱۰ تعاونی جدید و افزایش مشارکت مردم در بخش تعاون از اقدامات شاخص این اداره بوده و هماکنون ۱۷۶ شرکت تعاونی در شهرستان فعالیت دارند.
نقوی خاطرنشان کرد: نخستین همایش ملی سرمایهگذاری برای تولید در استان اصفهان سال گذشته به میزبانی اردستان برگزار شد که حاصل آن انعقاد ۱۸ تفاهمنامه و طرح سرمایهگذاری به ارزش حدود ۱۲.۵ همت بود.
وی بیان کرد: همچنین نخستین تفاهمنامه جوانی جمعیت استان اصفهان در کارخانه کویر مقوای زواره منعقد و اجرایی شد و این مجموعه به عنوان نخستین واحد اقتصادی دوستدار خانواده و حامی جوانی جمعیت در استان معرفی شد.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردستان ادامه داد: تمامی اعتبارات اشتغالآفرین شهرستان به طور کامل جذب شده و در راستای ایجاد اشتغال پایدار، ۱۲ جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری و کمیسیون کارگری با هدف بررسی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی و تثبیت اشتغال برگزار شده است.
نقوی بیان کرد: رسیدگی به پروندههای دادخواست کارگران با رویکرد سازش، فعالسازی ۶۰ فروشگاه شهری و روستایی برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، کاهش حوادث ناشی از کار نسبت به سالهای گذشته و برگزاری دورههای آموزشی فرهنگی، اجتماعی و تبیینی برای جامعه کار و تولید از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت بوده است.
وی اضافه کرد: ورزشگاه کارگری شهرستان اردستان نیز پس از هشت سال وقفه دوباره احیا و در اختیار جامعه کارگری قرار گرفت که این اقدام در راستای توسعه فعالیتهای ورزشی و رفاهی کارگران انجام شد.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردستان یادآور شد: مردم اردستان شایسته بهترین خدمات هستند و با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، حمایت از تولید، سرمایهگذاری و مشارکت مردم میتوان مسیر توسعه شهرستان را با قدرت ادامه داد و در برابر توطئههای دشمنان با وحدت و همدلی ایستادگی کرد.
نظر شما