۵۰ آشپزخانه در مهران برای خدمات رسانی به زوار اربعین فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی شامگاه یکشنبه در مرز مهران با اشاره به جایگاه مرز مهران در تردد زائران اربعین، اظهار کرد: سالانه حدود ۸ میلیون تردد از این مرز انجام می‌شود و براساس ثبت‌نام‌های انجام‌شده در سامانه سماح نیز از بیش از ۲ میلیون زائر، حدود ۶۰ درصد مرز مهران را برای سفر خود انتخاب کرده‌اند.

وی با تأکید بر آمادگی کامل زیرساخت‌ها و خدمات در این مرز افزود: همه تمهیدات و امکانات لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران فراهم شده و در حوزه خدمت‌رسانی، ۴۰۰ موکب و ۵۰ موکب آشپزخانه فعال هستند.

وی ادامه داد: همچنین ۱۲۴ پارکینگ برای پذیرش خودروهای زائران آماده شده و برای تسهیل در جابه‌جایی، ۴۰۰ دستگاه اتوبوس درون‌استانی و ناوگان حمل‌ونقل عمومی پیش‌بینی شده تا زائران سفری آسان و روان را تجربه کنند.

استاندار ایلام با اشاره به موقعیت ممتاز مرز مهران تصریح کرد: مهران نزدیک‌ترین مرز به عتبات عالیات است و امروز به‌حق دروازه عتبات به شمار می‌رود؛ مرزی که نام آن با کربلا گره خورده است.

وی خاطرنشان کرد: زائران با کمال آرامش می‌توانند مرز مهران را برای تردد انتخاب کنند، چرا که همه امکانات و زیرساخت‌های لازم برای خدمت‌رسانی مطلوب در این مرز مهیا شده است.