https://mehrnews.com/x3cFRv ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۸ کد مطلب 6900105 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۸ تجمع مردم یاسوج در صد و چهل هشتمین شب پایداری یاسوج-تجمع مردم یاسوج در صد و چهل و هشتمین شب پایداری و استقامت برگزار شد. دریافت 16 MB کد مطلب 6900105 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود حفظ وحدت اصلیترین پیام تجمعات شبانه سنندجیها به جهانیان اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود حجت الاسلام حسینی اشکوری: ولایت پذیری شرط پیروزی است اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها تجمع مردمی یاسوج جنگ رمضان
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