به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حمیدی‌پارسا در جمع خبرنگاران، با تشریح برنامه‌ها ظرفیت‌ها و چشم‌انداز این دانشگاه هنر و اندیشه اسلامی از آغاز پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی خبر داد و گفت: دانشگاه هنر و اندیشه اسلامی‌ با ۳۶ رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری بزرگترین دانشگاه غیرانتفاعی تخصصی هنر کشور از نظر تنوع رشته‌هاست و با رویکرد مهارت محور در مسیر تبدیل شدن به یک دانشگاه نسل چهار حرکت می‌کند.



رئیس دانشگاه هنر و اندیشه اسلامی قم با اشاره به اینکه دانشگاه هنر و اندیشه اسلامی فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۹۲ آغاز کرده است بیان کرد: این دانشگاه اکنون با ۵ دانشکده فعال شامل هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، هنرهای کاربردی، معماری، مطالعات نظری هنر و همچنین دانشکده علوم انسانی یکی از معدود مراکز آموزش عالی کشور است که امکان تحصیل در رشته‌های تخصصی هنر را از مقطع کارشناسی تا دکتری فراهم کرده است.



وی با اشاره به اینکه دانشگاه در حال حاضر حدود هزار و ۲۵۰ دانشجو و ۴۲ عضو هیئت علمی دارد، افزود: همه فعالیت‌های ضوابط وزارت علوم تحقیقات و آموزشی دانشگاه بر اساس فناوری انجام می‌شود و تلاش کرده‌ایم کیفیت آموزش را مهمترین شاخص فعالیت خود قرار دهیم.



رئیس موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی تفاوت اصلی این دانشگاه با بسیاری از مراکز آموزش عالی را آموزش مهارت محور دانست و گفت: هدف ما این نیست که دانشجو تنها مدرک دانشگاهی دریافت کند؛ بلکه باید همزمان مهارت کسب کند با فضای حرفه‌ای آشنا شود و پس از فراغت از تحصیل آمادگی ورود به بازار کار را داشته باشد.



وی با معرفی دانشکده‌های دانشگاه گفت: دانشکده هنرهای نمایشی رشته‌های ادبیات نمایشی، سینما کارگردانی، انیمیشن و

چندرسانه‌ای را برگزار می‌کند که از رشته‌های پر مخاطب دانشگاه به شمار می‌روند.



حمیدی پارسا ادامه داد: در دانشکده هنرهای تجسمی نیز رشته‌های عکاسی، نقاشی و ارتباط تصویری (گرافیک) در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ارائه می‌شود؛ رشته‌هایی که به دلیل ارتباط نزدیک با بازار کار همواره از متقاضیان زیادی برخوردار هستند.



این استاد دانشگاه درباره دانشکده هنرهای کاربردی نیز گفت:‌ رشته‌های طراحی لباس، طراحی پارچه و لباس، طراحی پوشاک، طراحی دوخت و صنایع دستی در این دانشکده ارائه می‌شود.



وی افزود: در دانشکده مطالعات نظری هنر نیز رشته‌های پژوهش هنر فلسفه هنر حکمت هنر اسلامی و تاریخ هنر جهان اسلام دایر است و دو رشته فلسفه هنر و حکمت هنر اسلامی در مقطع دکتری نیز دانشجو می‌پذیرند.



وی با اشاره به توسعه رشته‌های دانشگاه اظهار داشت: امسال چند رشته جدید به مجموعه دانشگاه اضافه شده است که از جمله آنها می‌توان به «معماری پایدار»، «معماری منظر»، «علوم تربیتی»، «طراحی صنعتی» و «نقاشی» اشاره کرد.



وی درباره رشته معماری پایدار گفت: این رشته بر موضوع مدیریت انرژی در معماری تمرکز دارد و با توجه به شرایط اقلیمی قم، می‌تواند نقش مهمی در طراحی ساختمان‌های کم‌مصرف و متناسب با شرایط آب و هوایی ایفا کند.



حمیدی پارسا با اشاره به راه‌اندازی رشته‌های روانشناسی و علوم تربیتی گفت: تفاوت این رشته‌ها با سایر دانشگاه‌ها در رویکرد است و ما تلاش کرده‌ایم میان هنر و علوم انسانی میان رشته‌ای آن‌ها ارتباط برقرار کنیم به همین دلیل موضوعاتی مانند هنر درمانی، کاربرد هنر در آموزش، نقش هنر در تربیت و سلامت روان و نشاط اجتماعی در برنامه های آموزشی این رشته‌ها مورد توجه قرار گرفته است.



وی با تشریح سند چشم‌انداز دانشگاه اظهار داشت: موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی در سال‌های آینده باید به یک دانشگاه نسل چهار تبدیل شود و دانشگاه نسل چهار علاوه بر آموزش و پژوهش باید در حل مسائل جامعه توسعه اشتغال ارتباط با صنعت و اثرگذاری در محیط پیرامونی نقش آفرین باشد.



وی یکی دیگر از اهداف دانشگاه را دستیابی به مرجعیت علمی در حوزه هنر عنوان کرد و گفت: در حال حاضر دو مجله علمی منتشر می‌شود و دو نشریه دیگر نیز تا پایان پژوهشی در دانشگاه سال جاری منتشر خواهد شد تا جایگاه پژوهشی دانشگاه بیش از پیش تقویت شود.



حمیدی پارسا از آغاز فرآیند جذب دانشجو برای سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: پذیرش در مقطع کارشناسی از طریق آزمون سراسری و همچنین بر اساس سوابق تحصیلی انجام می‌شود.‌ داوطلبان می‌توانند علاوه بر ثبت‌نام از طریق سازمان سنجش با مراجعه به پایگاه اینترنتی دانشگاه نیز پیش ثبت‌نام خود را انجام دهند تا مراحل اداری توسط دانشگاه پیگیری شود.



وی گفت: رشته‌های عکاسی، نقاشی، ارتباط تصویری، سینما، کارگردانی، ادبیات نمایشی، چندرسانه‌ای، طراحی صنعتی، مهندسی معماری، معماری داخلی، طراحی لباس، روان‌شناسی و علوم تربیتی از جمله رشته‌هایی هستند که در سال تحصیلی جدید دانشجو می‌پذیرند.