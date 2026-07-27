به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد حسینی طایفه صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از اجرای طرح تجهیز پاسگاههای محیطبانی حوزه تالاب بینالمللی انزلی به سامانههای روشنایی خورشیدی خبر داد و گفت: با نصب فتوسلها و تجهیزات مبتنی بر انرژی پاک، چراغهای این پاسگاهها بهزودی با انرژی خورشیدی روشن میشوند.
حسینی طایفه با اشاره به اهمیت بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر در کاهش اثرات زیستمحیطی، اظهار کرد: این طرح در راستای سیاستهای سازمان حفاظت محیط زیست و با هدف کاهش وابستگی به شبکه برق، صرفهجویی در مصرف انرژی و کاهش هزینههای نگهداری اجرا میشود.
وی تالاب انزلی را یکی از ارزشمندترین زیستبومهای آبی کشور و ثبتشده در کنوانسیون رامسر دانست و افزود: حفاظت مؤثر از این تالاب نیازمند فناوریهای نوین و راهکارهای سازگار با طبیعت است که تجهیز پاسگاهها به سیستمهای خورشیدی، گامی عملی در این مسیر محسوب میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با تأکید بر نقش محیطبانان در حراست شبانهروزی از این منطقه، تصریح کرد: ارتقای زیرساختهای روشنایی، ضمن بهبود کیفیت خدمات حفاظتی و افزایش ایمنی، به توسعه حفاظت هوشمند و پایدار از تالاب بینالمللی انزلی کمک شایانی خواهد کرد.
حسینی طایفه در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای چنین طرحهایی، مدیریت زیستمحیطی استان متحول شده و تالاب انزلی بهعنوان یکی از مهمترین ذخیرهگاههای طبیعی کشور، از مزایای فناوریهای پاک و دوستدار محیط زیست بهرهمند شود.
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