مدیرکل دارو: رشد فروش دارو در کشور درگیر تورم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اکبر عبداللهی‌اصل، با تأکید بر اینکه اگر می‌توانستیم صنعت داروسازی را سودآور کنیم به شعار سال و حمایت از تولید در اقتصاد مقاومتی نایل شده بودیم، افزود: رکورد ارزش بازار دارو به معنای افزایش سود صنعت نیست و بخش مهمی از آن بازتاب تورم و افزایش هزینه جایگزینی است.

وی ادامه داد: رشد ارزش ریالی بازار دارو در سال جاری بیش از آنکه نشانه افزایش سودآوری صنعت باشد، بازتاب تورم عمومی اقتصاد و افزایش مستمر هزینه‌های تولید است. افزایش بهای مواد اولیه، بسته‌بندی، حمل‌ونقل، انرژی، دستمزد و سایر نهاده‌های تولید موجب شده است که اصلاح قیمت دارو عمدتاً با هدف حفظ تداوم تولید و جلوگیری از زیان بنگاه‌های دارویی انجام شود، نه افزایش سود آنها.

مدیرکل دارو اظهار کرد: در صنعت دارو فاصله زمانی میان خرید مواد اولیه، تولید، کنترل کیفیت، توزیع، فروش و وصول مطالبات چندین ماه به طول می‌انجامد. در این فاصله، تورم و نوسانات نرخ ارز باعث می‌شود هزینه جایگزینی مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولید به‌مراتب بیشتر از زمان خرید اولیه باشد. از همین رو، بخشی از سودی که در صورت‌های مالی شرکت‌ها گزارش می‌شود، در واقع ناشی از تفاوت زمانی بین خرید و فروش در یک اقتصاد تورمی است و الزاماً به معنای افزایش سود اقتصادی یا تقویت توان مالی شرکت‌ها نیست.

وی افزود: این موضوع زمانی آشکار می‌شود که شرکت برای خرید مجدد مواد اولیه اقدام می‌کند. در بسیاری از موارد، منابعی که در صورت‌های مالی به عنوان سود شناسایی شده، حتی برای جایگزینی همان موجودی مصرف‌شده نیز کفایت نمی‌کند. بنابراین، افزایش گردش مالی یا سود اسمی شرکت‌ها نباید با افزایش سود واقعی یا ایجاد ثروت برای بنگاه‌های دارویی اشتباه گرفته شود.

مدیرکل دارو تصریح کرد: این موضوع از مفاهیم شناخته‌شده حسابداری در اقتصادهای تورمی است و در ادبیات و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی نیز مورد توجه قرار گرفته است. در چنین شرایطی، اتکای صرف به سود حسابداری یا ارزش اسمی فروش، بدون در نظر گرفتن هزینه جایگزینی موجودی‌ها و آثار تورم، می‌تواند تصویری نادرست از وضعیت واقعی صنعت ارائه کند.

عبداللهی‌اصل خاطرنشان کرد: سیاست ملی دارویی کشور همچنان بر حمایت از تولید داخل، نظام ژنریک و حفظ دسترسی پایدار بیماران به دارو استوار است و اصلاح قیمت‌ها با همین رویکرد انجام می‌شود تا تولیدکنندگان بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را مجدداً تأمین کرده، سرمایه در گردش خود را حفظ کنند و از توقف خطوط تولید جلوگیری شود. در غیر این صورت کاهش تولید داخلی، افزایش وابستگی به واردات و تشدید کمبودهای دارویی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: رکورد ارزش بازار دارو را نباید به معنای رکورد سود صنعت تلقی کرد. در تحلیل صنعت دارو یکسان تلقی کردن سود حسابداری و سود اقتصادی می‌تواند به برداشت‌های نادرست و تصمیم‌گیری‌های غیرواقع‌بینانه منجر شود.