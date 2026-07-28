به گزارش خبرگزاری مهر، با برگزاری آیین تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب، محمود طاووسی تازه‌ترین سروده خود با عنوان «غوغای تهران را به چشم خویشتن دیدم» را منتشر کرد. شعری که بازتابی از مشاهدات شاعر از اجتماع مردم و جلوه‌های سوگواری و وفاداری آنان است.

غوغایِ تهران را به چشمِ خویشتن دیدم

سیلِ خروشان را به چشمِ خویشتن دیدم

غوغایِ تهران را به چشمِ خویشتن دیدم

جمعیتی انبوه در سوگِ امامِ خود

شیرانِ غران را به چشمِ خویشتن دیدم

هرمِ هوایِ شهر بی‌تاثیر در این راه

من عزمِ انسان را به چشمِ خویشتن دیدم

آن دم قیام فردی و جمعی نمایان بود

تکریم قرآن را به چشمِ خویشتن دیدم

رفت آن پدر از جمعِ فرزندانِ مشتاقش

اشکِ یتیمان را به چشمِ خویشتن دیدم

در سوگِ ایرانی‌ترین رهبر درونِ جمع

استان به استان را به چشمِ خویشتن دیدم

در کهکشانِ شیری منظومه‌ی مردم

خورشیدِ رخشان را به چشمِ خویشتن دیدم

در قامتِ یک لشگرِ مبعوث از ملت

خیلِ دلیران را به چشمِ خویشتن دیدم

در ذهنِ خود با این شکوهِ بی‌نظیرِ خلق

کابوسِ دیوان را به چشمِ خویشتن دیدم

زخمِ تبر بر پیکر و نستوه در تابوت

سرو خرامان را به چشم خویشتن دیدم

هان همجوارِ رایتِ سرخِ امامِ عشق (ع)

تصویر ایران را به چشمِ خویشتن دیدم

فریادِ خونخواهی کنارِ سرخیِ بیرق

خشمی خروشان را به چشمِ خویشتن دیدم

در متنِ اشعارِ پر از عشق و غمِ مردم

تجدیدِ پیمان را به چشمِ خویشتن دیدم

شاهد چو قطره در برِ دریایِ انسان‌ها

امواجِ ایمان را به چشمِ خویشتن دیدم