پخت ۱۷۰۰ قرص نان نذری در قائنات برای زائران حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بخشی صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: اعضای خانه هلال روستای گریمنج با پخت ۷۰۰ قرص نان و مشارکت در عملیات بارگیری، در تأمین نیازهای موکب امام رضا (ع) شهرستان قائنات و خدمت‌رسانی به زائران کربلا مشارکت کردند.

وی افزود: خانه هلال روستای چاهک نیز با پخت ۹۰۰ قرص نان شامل ۵۰۰ نان لواش و ۴۰۰ نان تافتون محلی، حمایت خود را از موکب ابوالفضل العباس (ع) مستقر در شهر کاظمین انجام داد.

بخشی ادامه داد: همچنین اعضای خانه هلال خضری دشت بیاض با بسته‌بندی ۱۰۰ قرص نان، زمینه پذیرایی از عزاداران و برگزاری مراسم زیارت عاشورا در جوار امامزاده عبدالله کارشک را فراهم کردند.

سرپرست معاونت داوطلبان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به نقش خیرین و داوطلبان در این برنامه‌ها، گفت: این اقدامات در راستای ترویج فرهنگ خدمت‌رسانی، تکریم شعائر مذهبی و حمایت از برنامه‌های مرتبط با ایام اربعین حسینی انجام شده و نشان‌دهنده مشارکت ارزشمند اعضای خانه‌های هلال و خیرین منطقه است.