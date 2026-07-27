خاموشی: مقاومت امروز ایرانیان ریشه در مکتب اهل بیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بقاع متبرکه و سرمایه اجتماعی با حضور سید ضیا هاشمی، مشاور معاون اول رئیس جمهور، یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویر احمد، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، حمیدرضا ارباب سلیمانی معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر اساتید و پژوهشگران در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

اینم نشست اولین پیش نشست کنگره بین المللی حضرت بی بی حکیمه(س) با محوریت الگوی دیانت و عقلانیت بود.

خاموشی در این نشست با اشاره به ظرفیت های بی بدیل معنوی و تمدنی ایران اسلامی، وی گفت: سرزمین ایران از سرمایه ای یگانه در حوزه هویت دینی و تاریخی برخوردار است و وجود بقاع متبرکه و مدفن شماری از پیامبران الهی، جایگاه این مرز و بوم را در منظومه فرهنگی جهان اسلام ممتاز کرده است.

وی افزود: اعتقاد به همه پیامبران الهی از ارکان ایمان مسلمانان است و جمهوری اسلامی ایران نیز به پشتوانه همین باور عمیق، از دیرباز کانونی برای تکریم اولیای الهی و خاندان طهارت بوده است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با تاکید بر نقش مهاجرت فرزندان و منسوبان اهل بیت به ایران در شکل گیری هویت دینی مردم، وی ادامه داد: حضور امامزادگان و سادات جلیل القدر در مناطق مختلف کشور، بستر گسترش محبت اهل بیت و تعمیق فرهنگ دینی را فراهم کرده و این پیوند معنوی، سرمایه ای بزرگ برای کشور به شمار می رود.

وی تصریح کرد: تدین مردم ایران و گرایش عمیق آنان به اهل بیت، از مهم ترین مولفه های هویت ملی و دینی کشور است که در مقاطع مختلف تاریخی، پشتوانه ایستادگی ملت در برابر فشارها و سلطه طلبی ها بوده است.

حقیقت پیشرفت در مظاهر معنوی است

حجت الاسلام خاموشی با تبیین مفهوم تمدن اسلامی اظهار کرد: تمدن صرفاً در مظاهر مادی و پیشرفت های فناورانه خلاصه نمی شود، بلکه حقیقت آن در جنبه معنوی و اتصال انسان به وحی الهی معنا پیدا می کند. اگر مدنیت از وحی و ایمان جدا شود، نتیجه آن همان بی عدالتی و سلطه گری است که امروز در جهان شاهد آن هستیم.

وی با اشاره به راهپیمایی اربعین به عنوان یکی از روشن ترین مصادیق قدرت نرم مکتب اهل بیت، وی خاطرنشان کرد: این حرکت مردمی و ایمانی، بدون اتکا به ساختارهای مرسوم قدرت، میلیون ها انسان را حول محور محبت و ولایت گرد هم می آورد.

رئیس سازمان اوقاف با تاکید بر اینکه مقاومت ملت ایران و دیگر ملت های مسلمان در برابر نظام سلطه، ریشه در پیوند قلبی با اهل بیت و فرهنگ عاشورا دارد، گفت: امروز هر جا از عزت، ایستادگی و بیداری اسلامی سخن گفته می شود، باید نقش این مکتب انسان ساز را به روشنی دید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت معرفی بانوان مکرم منسوب به اهل بیت از جمله بی بی حکیمه، افزود: برگزاری کنگره ها و فعالیت های فرهنگی در معرفی این چهره های نورانی اقدامی ضروری است و باید از همه ظرفیت های هنری، ادبی و رسانه ای برای تبیین جایگاه آنان استفاده شود.

حجت الاسلام خاموشی در پایان تاکید کرد: آنچه در مسیر تمدن سازی اسلامی راهگشاست، تقویت ایمان، ولایت مداری و پیوند عمیق تر جامعه با ساحت اهل بیت است، چرا که بقای معنوی جامعه در گرو همین زنجیره نورانی ایمان و ولایت خواهد بود.

همت بنیاد امام رضا در ترویج معارف رضوی در بستر برگزاری نشست های بقاع متبرکه

همچنین فرشید فلاح لاله زاری، رئیس بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)، به تشریح اقدامات این نهاد پرداخت و وی گفت: بنیاد بین المللی امام رضا(ع) به عنوان نهادی بین بخشی، با راهبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشارکت نهادهای گوناگون فرهنگی از جمله سازمان اوقاف، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه ها و آستان قدس رضوی شکل گرفته است تا تلاش های فرهنگی کشور را در مسیر ترویج معارف رضوی متحد و یکپارچه سازد.

وی افزود: این نهاد که برگزاری ۲۲ ساله جشنواره های رضوی را در کارنامه دارد، با چاپ بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب، انتشار دو فصلنامه علمی پژوهشی، تأسیس خبرگزاری و حمایت از تولید صدها اثر فرهنگی و هنری، از بنیادهای مؤثر و ارزشمند وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شناخته می شود.

رئیس بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) با اشاره به ثبت دهه کرامت در تقویم ملی کشور، وی ادامه داد: این پیگیری تأثیرات محسوسی بر فرهنگ عمومی کشور بر جای گذاشته و در تکمیل این خدمت، پیشنهاد و پیگیری ثبت روز امامزادگان و بقاع متبرکه، روز حضرت شاهچراغ و روز امامزاده صالح در تقویم ملی، گامی ماندگار در تکریم این نهادهای فرهنگی بوده است.

وی با برشمردن برگزاری ده ها همایش علمی و پژوهشی در سنوات گذشته و چهار نشست علمی در سال جاری، وی تصریح کرد: این بنیاد با برپایی نشست علمی نقش امامزادگان و بقاع متبرکه در سرمایه اجتماعی، می کوشد رونق مسیر ترویج معارف رضوی را از بستر این نهادهای ریشه دار تاریخی افزون تر سازد.