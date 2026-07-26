شناسایی دو مرکز کشتار غیرمجاز دام در حومه تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حامی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: کارشناسان نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره‌کل دامپزشکی استان در راستای تشدید نظارت‌های بهداشتی و صیانت از سلامت و امنیت غذایی شهروندان، طی یک عملیات شبانه موفق به شناسایی و کشف دو محل کشتار غیرمجاز دام در حومه تبریز شدند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد این واحدها بدون رعایت ضوابط و الزامات بهداشتی اقدام به کشتار دام می‌کردند که پس از شناسایی، برای متخلفان پرونده تخلف تشکیل شد و با دستور مقام قضایی، اقدامات لازم برای پلمب این واحدها و برخورد قانونی با عوامل آن در حال انجام است.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی با تأکید بر تداوم بازرسی‌های شبانه‌روزی دامپزشکی در سطح استان، خاطرنشان کرد: اداره‌کل دامپزشکی آذربایجان شرقی با هرگونه کشتار غیرمجاز و عرضه فرآورده‌های خام دامی خارج از چرخه بهداشتی و قانونی، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

حامی از شهروندان خواست فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را تنها از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و در صورت مشاهده هرگونه کشتار غیرمجاز یا عرضه فرآورده‌های خام دامی خارج از ضوابط بهداشتی، موضوع را برای پیگیری به اداره‌کل دامپزشکی آذربایجان شرقی اطلاع دهند.