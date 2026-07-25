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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

پلمب ۲۵ واحد صنفی متخلف در اهر

پلمب ۲۵ واحد صنفی متخلف در اهر

اهر- فرمانده انتظامی شهرستان اهر از پلمب ۲۵ واحد متخلف در بازدید از صنوف این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نعمت محمدزاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات این خبر، گفت: طرح بازدید و نظارت بر واحد های صنفی توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی و ارگان های مربوطه در سطح شهرستان به اجرا در آمد.

وی افزود: در اجرای این طرح نظارتی و کنترلی از تعداد ۱۸۰ واحد صنفی در رسته های مختلف به صورت محسوس و غیرمحسوس بازدید و به ۸۵واحد تذکر و اخطار و ۲۵واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت ضوابط صنفی، پلمب و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اهر با تاکید بر استمرار اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی از عموم شهروندان درخواست کرد، در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیرقانونی توسط افراد متخلف را به پلیس گزارش دهند.

کد مطلب 6898508

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