پلمب ۲۵ واحد صنفی متخلف در اهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نعمت محمدزاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات این خبر، گفت: طرح بازدید و نظارت بر واحد های صنفی توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی و ارگان های مربوطه در سطح شهرستان به اجرا در آمد.

وی افزود: در اجرای این طرح نظارتی و کنترلی از تعداد ۱۸۰ واحد صنفی در رسته های مختلف به صورت محسوس و غیرمحسوس بازدید و به ۸۵واحد تذکر و اخطار و ۲۵واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت ضوابط صنفی، پلمب و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اهر با تاکید بر استمرار اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی از عموم شهروندان درخواست کرد، در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیرقانونی توسط افراد متخلف را به پلیس گزارش دهند.