به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در اخذ رتبه پیمانکاری، سابقه اجرای پروژه‌ها، توان مالی و نیروی انسانی اهمیت بیشتری دارد؛ درحالی‌که برای اخذ رتبه مشاور، تخصص اعضا، مدارک تحصیلی و سوابق طراحی، مطالعه و نظارت دقیق‌تر بررسی می‌شود. انتخاب نادرست رشته، استفاده از مهندس فاقد شرایط، مغایرت اطلاعات مالی و نقص مدارک از مهم‌ترین عوامل توقف یا طولانی‌شدن پرونده هستند. همچنین تمدید رتبه، ارتقا رتبه، اخذ گرید انفورماتیک، گواهی صلاحیت ایمنی و کارت پیمانکاری شهرداری هرکدام شرایط و فرآیند مستقلی دارند. بهترین راه برای کاهش خطا و هزینه‌های اضافی، بررسی کامل وضعیت شرکت پیش از ثبت درخواست است. متقاضیان می‌توانند برای ارزیابی شرایط پرونده و دریافت راهنمایی تخصصی از خدمات نیک پارس استفاده کنند.

قوانین جدید اخذ رتبه شرکت‌های پیمانکاری و مشاور با نیک پارس

بخش قابل‌توجهی از مشکلات پرونده‌های اخذ رتبه شرکت نه در زمان بررسی کارشناسی، بلکه پیش از ثبت درخواست شکل می‌گیرد. انتخاب رشته نامتناسب با موضوع شرکت، استفاده از نیروی انسانی فاقد سابقه مرتبط، نقص سوابق بیمه یا ناهماهنگی میان قراردادها و اظهارنامه‌های مالیاتی می‌تواند پرونده‌ای را که ظاهراً کامل است، با توقف یا درخواست اصلاح مواجه کند.

در سال جدید نیز اصل رتبه‌بندی شرکت بر ارزیابی واقعی توان فنی، نیروی انسانی، سوابق حرفه‌ای، ظرفیت مالی و ساختار حقوقی شرکت استوار است. بنابراین صرف ثبت شرکت، درج فعالیت پیمانکاری یا مشاوره در اساسنامه و معرفی چند مهندس برای دریافت گواهی صلاحیت کافی نیست. متقاضی باید بتواند اطلاعات ثبت‌شده در پرونده را با اسناد معتبر و قابل استعلام اثبات کند.

نکته مهم این است که هر تغییر سالانه لزوماً به معنای تدوین یک آیین‌نامه کاملاً جدید نیست. ممکن است ضوابط پایه همچنان معتبر باشند اما نحوه کنترل مدارک، شاخص‌های امتیازدهی، فرآیندهای سامانه‌ای یا شیوه تطبیق اطلاعات با حساسیت بیشتری اجرا شوند. به همین دلیل، بررسی دستورالعمل جاری در زمان اقدام اهمیت بیشتری از اتکا به تجربه پرونده‌های قدیمی دارد.

اخذ رتبه بر چه مبنایی انجام می‌شود؟

اخذ رتبه نوعی ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای شرکت است که مشخص می‌کند مجموعه موردنظر از نظر ساختار، تخصص، سابقه و توان مالی برای فعالیت در یک رشته و پایه معین چه شرایطی دارد. این ارزیابی به‌ویژه برای شرکت‌هایی اهمیت دارد که قصد حضور در مناقصات، انعقاد قرارداد با دستگاه‌های اجرایی یا توسعه فعالیت حرفه‌ای خود را دارند.

در رتبه‌بندی شرکت‌های پیمانکاری، پایه‌های ۵ تا ۱ تعریف شده‌اند و پایه ۱ بالاترین سطح محسوب می‌شود. برای شرکت‌های مشاور نیز رتبه‌ها معمولاً از پایه ۳ آغاز شده و تا پایه ۱ ادامه پیدا می‌کنند. ملاک‌های ارزیابی این دو گروه یکسان نیست؛ زیرا پیمانکار مسئول اجرای پروژه است، اما شرکت مشاور بیشتر در حوزه مطالعه، طراحی، نظارت و ارائه خدمات تخصصی فعالیت می‌کند.

در اخذ رتبه پیمانکاری، سوابق اجرایی شرکت، توان مالی، قراردادهای انجام‌شده، نیروی انسانی و تجربه مدیران اهمیت زیادی دارد. در رتبه بندی شرکتهای مشاور، ترکیب تخصصی اعضای شرکت، سوابق حرفه‌ای مهندسان، حوزه تحصیلی، تجربه طراحی یا نظارت و امکانات فنی مرتبط با تخصص درخواستی با دقت بیشتری بررسی می‌شود.

سه کنترل مهمی که در سال جدید نباید نادیده گرفته شوند

۱. هماهنگی موضوع شرکت با رشته درخواستی

موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت باید با رشته‌ای که برای آن درخواست رتبه ثبت می‌شود تناسب داشته باشد. کلی‌بودن بیش از حد موضوع شرکت یا نبود عبارت‌های مرتبط با فعالیت تخصصی می‌تواند نیاز به اصلاح اساسنامه و ثبت تغییرات ایجاد کند.

۲. اعتبار واقعی نیروی امتیازآور

تامین مهندس رتبه‌دار یا نیروی امتیازآور نباید فقط به ارائه مدرک دانشگاهی محدود شود. رشته و مقطع تحصیلی، سابقه بیمه، ارتباط تجربه کاری با رشته درخواستی، وضعیت اشتغال هم‌زمان و سوابق استفاده از امتیاز فرد در شرکت‌های دیگر از جمله موارد قابل بررسی هستند.

معرفی فردی که امتیاز او در پرونده دیگری فعال است یا سابقه بیمه او با اطلاعات اظهارشده تطابق ندارد، می‌تواند موجب توقف پرونده شود. در برخی مقررات و سوابق اجرایی نیز نسبت به استفاده تکراری از افراد امتیازآور محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است.

۳. یکسان بودن اطلاعات مالی و قراردادی

قراردادهای شرکت، صورت‌وضعیت‌ها، مفاصاحساب‌ها، سوابق بیمه، اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات مالی ثبت‌شده باید روایت یکسانی از عملکرد شرکت ارائه دهند. اختلاف در مبلغ قرارداد، تاریخ اجرا، نام کارفرما یا موضوع پروژه ممکن است باعث درخواست توضیح یا مدرک تکمیلی شود.

مدارک موردنیاز چگونه دسته‌بندی می‌شوند؟

مدارک دقیق هر پرونده به نوع رتبه، رشته، پایه درخواستی و وضعیت شرکت بستگی دارد، اما معمولاً در چند گروه اصلی قرار می‌گیرند:

مدارک ثبتی شامل اساسنامه، آگهی تأسیس، روزنامه رسمی تغییرات، آخرین وضعیت اعضای هیئت‌مدیره، صاحبان امضای مجاز و نشانی قانونی شرکت است.

مدارک نیروی انسانی شامل مدارک تحصیلی، سوابق بیمه، سوابق کاری، مدارک هویتی و مستندات همکاری اعضای امتیازآور می‌شود.

مدارک مالی و اجرایی نیز می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی، صورت‌های مالی، قراردادها، صورت‌وضعیت‌ها، مفاصاحساب‌ها و اسناد مرتبط با پروژه‌های انجام‌شده را در بر بگیرد.

پیش از بارگذاری مدارک، بهتر است تمامی اطلاعات ثبتی، مالی و پرسنلی به‌صورت یکپارچه کنترل شوند. متقاضیان برای ارزیابی اولیه شرایط پرونده و شناسایی کمبودهای احتمالی می‌توانند با نیک پارس از طریق شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۶۹۶ در ارتباط باشند.

فرآیند اخذ رتبه از کجا آغاز می‌شود؟

اولین مرحله، انتخاب دقیق نوع صلاحیت و رشته مناسب است. برخی شرکت‌ها تنها براساس عنوان تجاری یا پروژه‌ای که قصد شرکت در آن را دارند، رشته رتبه را انتخاب می‌کنند؛ درحالی‌که رشته درخواستی باید با موضوع شرکت، تخصص نیروها و سوابق قابل اثبات هماهنگ باشد.

پس از آن، وضعیت اعضای امتیازآور، سوابق بیمه، مدارک ثبتی و ظرفیت مالی بررسی می‌شود. در صورت وجود نقص، بهتر است اصلاحات پیش از ثبت نهایی درخواست انجام شوند. سپس اطلاعات شرکت و مدارک لازم در سامانه مربوط به تشخیص صلاحیت ثبت و برای بررسی ارسال می‌شود.

در مرحله کارشناسی ممکن است پرونده بدون ایراد تأیید شود یا برای رفع نقص بازگردد. پاسخ‌دادن ناقص به ایرادات، بارگذاری مجدد همان مدرک قبلی یا ایجاد تغییرات پراکنده در اطلاعات می‌تواند زمان رسیدگی را طولانی‌تر کند.

چه عواملی زمان صدور رتبه را تغییر می‌دهند؟

برای اخذ رتبه نمی‌توان یک زمان یکسان و قطعی برای همه شرکت‌ها تعیین کرد. سرعت رسیدگی به کامل‌بودن مدارک، رشته درخواستی، تعداد اصلاحات، وضعیت نیروی انسانی، سوابق شرکت و حجم پرونده‌های در حال بررسی وابسته است.

یکی از مهم‌ترین عوامل تأخیر، شروع فرآیند پیش از آماده‌شدن مدارک پایه است. برای مثال، اگر شرکت پس از ثبت درخواست متوجه شود که موضوع اساسنامه نیاز به اصلاح دارد یا سوابق بیمه مهندس کامل نیست، پرونده تا زمان برطرف‌شدن مشکل متوقف می‌شود.

تغییر اعضای هیئت‌مدیره در میانه بررسی، جابه‌جایی نیروی امتیازآور، منقضی‌شدن برخی مدارک و پاسخ دیرهنگام به درخواست رفع نقص نیز از عوامل افزایش زمان هستند.

هزینه اخذ رتبه چگونه تعیین می‌شود؟

هزینه پرونده فقط به یک تعرفه ثابت محدود نیست. نوع رتبه، رشته، پایه درخواستی، وضعیت مدارک، نیاز به ثبت تغییرات، تعداد نیروهای تخصصی و میزان خدمات کارشناسی بر هزینه نهایی اثر می‌گذارند.

شرکتی که موضوع فعالیت مناسب، مهندسان واجد شرایط و سوابق منظم دارد، مسیر متفاوتی با شرکتی خواهد داشت که باید هم‌زمان ساختار حقوقی، تیم فنی و مستندات مالی خود را اصلاح کند. بنابراین اعلام هزینه پیش از بررسی پرونده می‌تواند دقیق نباشد.

همچنین باید میان هزینه قانونی فرآیند و هزینه‌های جانبی مانند اصلاح اساسنامه، تامین نیروی انسانی، تکمیل سوابق یا آماده‌سازی مستندات تفاوت قائل شد.

اشتباهاتی که احتمال رد یا توقف پرونده را افزایش می‌دهند

یکی از اشتباهات رایج، معرفی مهندسان بدون بررسی سابقه بیمه و وضعیت امتیاز آن‌هاست. اشتباه دیگر، ثبت رشته‌ای است که با موضوع شرکت یا سابقه واقعی فعالیت آن تناسب کافی ندارد.

بارگذاری تصاویر ناخوانا، ارائه قراردادهای فاقد مستندات تکمیلی، مغایرت تاریخ‌ها، تغییرات ثبت‌نشده هیئت‌مدیره و استفاده از اطلاعات قدیمی شرکت نیز ممکن است باعث بازگشت پرونده شوند.

نیک پارس خدمات مرتبط با اخذ رتبه پیمانکاری، اخذ رتبه مشاور، تامین مهندس رتبه‌دار، تمدید و ارتقای گواهی را متناسب با شرایط هر شرکت بررسی می‌کند. اطلاعات تکمیلی خدمات نیز در nikepars.net در دسترس است.

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قبل از شروع پرونده، شرایط را دقیق بسنجید تا وسط راه مجبور به برگشت و اصلاح دوباره نشوید.