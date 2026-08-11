به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی تخصصی با حضور رحمتالله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، جمعی از نمایندگان کارگران شرکتهای پیمانکاری و نیروهای شرکتی، مهمترین مشکلات حقوقی، دستمزدی، بیمهای و امنیت شغلی این گروه از کارگران بررسی شد.
در این نشست، نمایندگان کارگری ضمن تشریح آثار منفی نظام پیمانکاری بر وضعیت معیشت و ثبات شغلی نیروهای متخصص، بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف طرح ساماندهی کارکنان و حذف واسطههای غیرضروری در روابط کار تأکید کردند.
بهروز بهنیا، رئیس کانون سراسری انجمنهای صنفی کارگران پیمانکاری مخابرات ایران، به نمایندگی از حدود ۴۰ هزار کارگر پیمانکاری مخابرات به بیان مشکلات حقوقی، دستمزدی، بیمهای و فقدان امنیت شغلی کارگران پرداخت.
وی با اشاره به مسائل ایجاد شده از سوی شرکتهای پیمانکار برای نیروهای متخصص شرکتی مخابرات، خواستار پایان دادن به تبعیض در پرداختها، برخورداری برابر از مزایا و ایجاد امنیت شغلی برای این نیروها شد.
همچنین مازیار گیلانینژاد از سندیکای کارگران فلزکار و نماینده بخشی از نیروهای شرکتی، مشکلات و معضلات کارگران تحت پیمانکاری، بهویژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را تشریح کرد.
وی بر لزوم اصلاح ساختار پیمانکاری، نظارت مؤثر بر اجرای قانون کار و جلوگیری از تضییع حقوق نیروهای شرکتی تأکید کرد.
در ادامه، علیرضا ملکی، رئیس تعاونی و عضو انجمن صنفی کارگران تاکسیرانی فرودگاههای مهرآباد و امام خمینی(ره)، با تشریح شرایط دشوار کار رانندگان فرودگاهی در پی کاهش فعالیتهای پروازی و شرایط ناشی از جنگهای اخیر، خواستار توجه فوری به وضعیت معیشتی این کارگران شد.
وی همچنین احیا و توسعه تعاونیهای مصرف کارگری را یکی از راهکارهای مؤثر برای حمایت از خانوارهای کارگری در شرایط سخت اقتصادی دانست.
در این دیدار، نوروزی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با شنیدن دغدغهها و مطالبات نمایندگان کارگری، بر پیگیری مسائل مطرح شده از مسیرهای قانونی و پارلمانی تأکید کرد. نمایندگان صنوف مختلف نیز ساماندهی نیروهای شرکتی، حذف شرکتهای واسطه، تضمین امنیت شغلی، رفع تبعیض مزدی و بیمهای و اجرای کامل حقوق قانونی کارگران را از مطالبات فوری جامعه کارگری عنوان کردند.
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