به گزارش خبرنگار مهر، حسن باباحسنی صبح دوشنبه در بازدید از کارگاههای آموزشی و نمایشگاه توانمندیهای کارآموزان مرکز آموزش فنی و حرفهای شهرستان دیلم اظهار کرد: آموزشهای مهارتی میتواند زمینه مناسبی برای ورود جوانان و علاقهمندان به بازار کار و ایجاد کسبوکارهای جدید فراهم کند.
معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری دیلم با تبریک هفته ملی مهارت و روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفهای افزود: توجه به آموزش مهارتهای کاربردی از سنین پایین و فراهم کردن زمینه حضور نوجوانان و جوانان در دورههای آموزشی، ضمن غنیسازی اوقات فراغت، در شناسایی استعدادها و هدایت آنان به سمت مهارتهای مورد نیاز جامعه موثر است.
باباحسنی در این بازدید از کارگاه برق ساختمان که دوره مهارتآموزی حرفه برقکار ساختمان ویژه افراد بالای ۱۴ سال در آن در حال برگزاری است و همچنین کارگاه رایانه که دوره مقدماتی کامپیوتر را در قالب طرح اوقات فراغت برای افراد زیر ۱۴ سال اجرا میکند، بازدید کرد.
وی همچنین از نمایشگاه توانمندیهای کارآموزان در رشتههای صنایع غذایی و صنایع دستی بازدید و بر حمایت از توسعه مهارتهای حرفهای و فراهم کردن زمینه معرفی و عرضه محصولات تولیدشده توسط کارآموزان تاکید کرد.
این بازدید با حضور معاون اداری و پشتیبانی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر، جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و مسئول امور بانوان فرمانداری دیلم برگزار شد.
هفته ملی مهارت از ۳۱ تیر تا ۶ مرداد برگزار میشود و ششم مردادماه نیز به عنوان روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفهای نامگذاری شده است.
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